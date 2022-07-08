安倍晉三中彈不治！急診醫剖析「體幹穿刺」救治原則

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曾於南加大洛杉磯外傷中心擔任臨床研究員、現任成大醫院急診部主治醫師簡立建表示，依照在美國學習的經驗，遇到槍傷患者時，若是體幹穿刺傷，一般醫院是無法處理的，治療準則就是盡快送往外傷中心急救，並立即啟動外傷救治小組，由一群很有經驗的醫師等待病患到院。
如同安倍晉三這類因體幹穿刺傷造成的心肺停止，於患者到院後，若尚未失溫，摸起來還有體溫，無論是頭、頸、胸或肚中槍，就會立即進行開胸手術，這是因為子彈可能會在體內亂竄或碎裂，無法預期體內狀況，必須得開胸確認實際狀況。
使用CPR、AED恐反效果！儘速就醫最重要
在中槍倒地、心肺停止那一刻，是否該進行CPR處置，避免血液無法流至腦袋造成腦死？簡立建說，「以安倍晉三的狀況來說，如果是心臟中彈，此時使用CPR並不會讓血液回流至腦袋，還恐怕只會讓失血更嚴重」，他強調「不要因CPR反而耽誤了送醫。」而患者到醫院進行搶救時，通常會使用一種特殊且不可吸收的心臟縫合線（Prolene）與墊片，「這種縫線可能會像平時用棉線切割皮蛋一樣，因此一定要使用墊片才能避免心臟被切得更大洞。」
至於倒地之後是否該使用AED（自動體外心臟電擊去顫器），簡立建表示，「AED完全沒幫助！它是用於心肌梗塞等惡性心律不整的情況，千萬不要浪費時間使用AED，在美國，遇到槍傷患者，可以隨時派出直升機，盡速接到患者並送往醫院搶救，這才是搶救這種病人最好的方法。」
簡立建接著分析，安倍頸部也有穿刺傷，「頸部是一個非常難處理的項目。」頸部有動脈、靜脈、呼吸道及食道，也必須緊急處理否則會立刻危及生命，必須趕快修補，避免引發大出血死亡、引起血栓造成腦中風、或血液流至呼吸道造成呼吸窘迫，而這必須要倚靠經驗豐富的外科醫師才能處理。
體幹穿刺、心肺停止存活率不高！台灣處理槍傷經驗不多，應多學習
簡立建接著坦言，根據南加大洛杉磯外傷中心的調查顯示，通常因體幹穿刺傷造成心肺停止的患者，救活率約為24％，出院則只有10%，也就是還有為數不少的存活患者，可能因腦部缺氧、氣切，休克多時導致多重器官損傷而無法順利出院。他也強調，「台灣救治槍傷經驗非常少，可能一年遇不到1-2位，我認為台灣醫療對於槍傷處置也應多一些學習。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54413
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