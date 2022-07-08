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安倍晉三中彈逝世！印度神童預言又中　警告3危機被挖出

▲日本前任首相安倍晉三遭槍擊身亡，而印度神童曾預言說過「7月7日到8月7日，全球將會面臨最凶負能量」。（圖／翻攝Conscience YouTube）
▲日本前任首相安倍晉三遭槍擊身亡，而印度神童曾預言說過「7月7日到8月7日，全球將會面臨最凶負能量」。（圖／翻攝Conscience YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-07-08 18:20:032022-07-08 19:01:29

日本前任首相安倍晉三於當地時間8日上午約11時30分（台灣時間10時30分），於奈良市發表演說，遭兇嫌山上徹也開槍倒地，經送醫搶救後不治身亡，享壽67歲。噩耗傳出後，也讓外界感到痛心疾首。但據了解，曾精準預言新冠肺炎疫情爆發，而爆紅的印度神童阿南德（Abhigya Anand），曾預言7月7日到8月7日，全球將會面臨「最凶的負能量」，更特別提及東方國家要注意。

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據日媒NHK報導，日本前首相安倍晉三當地時間8日在奈良市街頭演說時中彈倒地，警方現場制伏1名40多歲的男子，並將他以涉嫌謀殺未遂逮捕，槍枝也被沒收。據日媒報導，兇嫌名為山上徹也，曾擔任海上自衛隊隊員長達3年，於2005年退役，據嫌犯在警局的自白，因為對安倍感到不滿才決定要犯案。據日媒NHK於日本時間下午5時47分報導，自民黨幹部表示，安倍在送醫搶救後不治身亡，享壽67歲。

▲日本前首相安倍晉三8日上午遇襲，緊急送醫後仍搶救不治，享壽67歲。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三8日上午遇襲，緊急送醫後仍搶救不治，享壽67歲。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
事實上，印度神童阿南德在7月1日曾發布影片預言，他提到今年夏至（6月21日）是天道陰陽轉換之際，從這天開始，陽氣逐漸減弱，直至7月7日進入「天克地衝」，全球將籠罩在最凶負能量之下，直到8月7日才會好轉。

阿南德解釋，在這段時間中，各國領導者會對經濟民生無能為力，且因疫情能量災難能量互相影響助長凶氣，疫情恐會失去控制並反撲，而與戰亂紛爭有關的凶星來到東方，恐會出現戰亂或紛爭，表示東方國家需格外小心。

阿南德預言一出，國際近日發生不少事情，包括斯里蘭卡宣佈破產、英國首相強生宣布辭職，今（8）日甚至發生日本前首相安倍晉三遭人槍擊逝世的憾事，也讓阿南德再次受到關注。

印度神童阿南德預言疫情繼續延燒（圖／翻攝自Conscience YouTube）
▲印度神童阿南德因預言讓知名度大增。（圖／翻攝自Conscience YouTube）
阿南德雖然靠著預言爆紅，但先前仍有人抱持質疑態度，認為阿南德的預言內容，與多數預言家話術相同，多以模糊籠統的指涉，使得他們在事後面臨預言失準的質疑時，有很大空間能夠自圓其說。不過針對預言一事，阿南德曾表示「我不希望人們因為我的預言恐慌，希望這場災難性的疫情能夠盡快結束」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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