59歲男胃癌四期變一期　化療加免疫療法助重生

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臺中慈濟醫院一般外科主任余政展表示，透過上述病人電腦斷層影像，看到腹主動脈旁邊明顯的後腹腔淋巴結轉移，診斷臨床分期是胃腺癌第四期，他建議跳脫傳統，使用化療合併自費免疫藥物治療；經三個月免疫藥物治療，反應良好，原發病灶與轉移的淋巴結顯著縮小。
余政展說明，待腫瘤小到一定程度後，後續建議手術切除三分之二的胃，加上擴大淋巴廓清手術，手術成果令人驚喜，不只原發腫瘤變小，且只殘餘個別細胞退縮在黏膜層，原先轉移的淋巴結也找不到癌細胞，幾乎可以說是完全緩解，病情逆轉為一期。
預估免疫治療效果 先作PD-L1生物標記
針對進展型的胃癌，余政展分析，手術前可以先做化療加上免疫治療，效果比傳統化療更好，從病人術前對免疫系統的檢查指標，可看出對治療反應非常好。三個月下來腫瘤縮小、癌指數降低很多，整體療效十分顯著。胃癌的治療藥物愈來愈多，反應比過去更好，戲劇性轉變包括從無法切除到可以切除、從四期逆轉到一期，他推斷，相似案例未來會愈來愈常見。
癌症晚期積極治療 仍有機會逆轉
余政展建議，癌症病人即使是比較晚期，如果身體狀況允許，還是要努力接受治療，病情就有機會逆轉。要預估胃癌對免疫治療的效果，可檢測PD-L1生物標記並計算綜合陽性分數（CPS, combined positive score），分數越高反應率更好；個案病人的分數較高，所以判斷免疫治療更有幫助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54364
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