安倍晉三遇刺！國師「4天前神預言」中了　眾翻出全愣爆

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國師唐綺陽4日在臉書直播談到七月運勢，她提到，7月8日至21日木土有45度相位，代表全民運動，社會有某個事件要我們討論的時候，是社會在走變化的路線。唐綺陽表示，一些暴衝、自私的人所導致的社會現象或暴力事件，會被網路公審，形成網路上或社會的討論，「我們希望它不要發生在我們的周遭，也許這個世界有暴力事件引發大家討論，可能發生在地球村的任何一個角落，每個人都要思考這個問題」。
如今安倍晉三死訊傳出，也讓網友們回過頭來留言，驚訝表示「老師超準的，木星7/8產生相位，安倍晉三中槍不治，不能接受，他對台灣很友善」、「今天真的發生事情...難以置信」、「今天看到安倍的新聞，馬上看日期7/8，老師實在太準，依稀記得老師說7/8開始會有事件發生讓人們議論直到7/21，當時以為會是重大社會事件，沒想到居然是這樣震驚國際又令人惋惜的槍殺事件」。
唐綺陽今日亦發文哀悼安倍晉三，表示「這消息太令人震撼，木土呈相時，世界級的人物、世界級的大事正在發生，英國首相下台，日本前首相猝逝…未來不見得糟，但所有的猝不及防、不能理解才令人心驚，我希望大家了解，也許改變，才是這世界的不變，您的任務已結束，安倍先生，請安息吧，願您一路好走」。（編輯：陳雅雲）