確診康復竟失眠？　中醫調理改善後遺症

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台南市立醫院中醫部醫師王怡婷表示，經中醫辨證分析，施女士的心悸胸悶、易倦怠症狀屬於氣陰兩虛，故選用生脈飲為主方，加上枳殼、桔梗等藥開胸利膈，緩解胸悶的症狀。針對口乾舌燥及乾咳無痰的症狀選用清燥救肺湯；另問診發現，施女士雖大部分時間乾咳無痰，但晨起時偶而會有痰難以咳出，因此加上栝樓、貝母潤肺消痰，與桔梗幫助化痰。
針灸治療多處穴道 改善失眠乾咳
此外，搭配針灸治療，選用內關穴緩和胸悶心悸，「正氣存內，邪不可干」，故選用氣海、關元、中脘、足三里等穴培補正氣，恢復元氣。王怡婷醫師說，施女士因「長新冠」後遺症影響睡眠，故加上合谷穴、太衝穴疏通全身氣機，改善胸悶，放鬆心情；經過兩週治療，施女士的胸悶心悸緩解許多，乾咳的症狀頻率亦下降。
「長新冠」後遺症 對症下藥早康復
王怡婷醫師提醒，除了心臟病、肺部疾病、氣喘…等病史，確診康復後會殘留不適症狀外，平常無慢性病史的人，也不少有「長新冠」後遺症，絕對勿輕忽這些症狀，且需經由專業醫師判斷，是否為慢性病惡化或是「長新冠」後遺症，才能對症下藥，盡早康復。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54365
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