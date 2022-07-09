「後疫」時代來臨！　新南向國家線上交流健康照護

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高醫附設中和紀念醫院院長鍾飲文致詞表示，高醫附設中和紀念醫院為大學醫院暨醫學中心，近年來前進新南向國家拓展國際化，並獲得衛福部支持辦理越南、馬來西亞、印尼等三國的雙邊交流計畫；教育部和台橡公司也注入印度高教深耕資源，提供碩博班講助學金吸引優秀學生來高醫就讀。
後疫情時代醫療 持續根除C肝計畫
與會人士多認為，後新冠肺炎的威脅在短期內不可能停歇，國人應吸收各國經驗，讓醫療照護系統與科學研究早日回到常態，由怕它、接受它、習慣它到和它共存，才能讓民眾的健康受到持續性的照顧。
高醫副院長戴嘉言於會中發表「臺灣於C肝治療推動概況」。戴嘉言副院長指出，新冠肺炎使各國的C型肝炎防治腳步放慢，但臺灣在國家政策及各種醫療行政措施的支持下，從特殊族群的微根除開始，積極推展2025年提前達到WHO（世界衛生組織）根除C肝的目標，縱使疫情嚴峻仍排除萬難持續進行；臺灣經驗可提供其他國家參考，期能加速推動亞太地區的根除C肝計畫。
醫護發揮韌性 逐步回到常軌
護理學院陳幼梅教授與李佳倫督導也分享高醫臨床護理如何發揮靭性，讓護理教育回到常軌。高醫大公衛系陳培詩主任與國際醫療中心蕭世槐主任則分享即將刊登在著名期刊的科研文章，指出天然災害或新興傳染病發生時，如何藉由新社群媒體進行持續性及有效性的數位行銷，讓正確的訊息能快速地傳至讀者手上的重要性。
另外，越南震興醫院副院長林承寬綜合過去二年越南三級醫院如防治新冠肺炎經驗，特別是在醫院急診室的防疫安排；印尼也介紹該國第二大省加里丹省醫療照護系統；印度則發表用於複雜及臨床樣品分析的快速綠色分析技術，特別是可能殘存新冠病毒的冷凍食品或臨床手術檢體上，讓線上與會人士受益良多。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54381
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