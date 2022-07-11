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你究竟是胖還是水腫？　下肢水腫竟是心臟衰竭警訊

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你究竟是胖還是水腫？　下肢水腫竟是心臟衰竭警訊

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-11 15:30:43

住在美國休斯頓的坦妮（Tannie Coward），自50歲起就開始變得越來越胖。她是三個孩子的母親，經營著一家婚禮策劃公司，在閑暇時間的愛好是打高爾夫球。根據外媒Insider報導，在幾年時間裏，她的體重增加了40磅，胃酸倒流的情況也越來越嚴重。起初她不以爲意，只以爲這是衰老的正常現象，直到某一天她開始意識到，情況不對勁。

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▲ 有時候身體胖可能不是因爲脂肪，有可能是水腫。（示意圖／Pixabay）

坦妮透露，她的身體感覺越來越沉重，打高爾夫球時氣喘吁籲。晚上睡覺時，她需要疊高枕頭支撐自己，以防止胃酸倒流。某個夜晚，她大口喘著氣醒來，深深的窒息感讓她感覺不對勁，於是趕緊換上衣服去求醫。

在醫院裏，坦妮被診斷出患有充血性心力衰竭。她的心臟周圍積聚許多液體，直接影響心臟正常泵送的能力。醫生告知坦妮，心臟功能僅剩12%，她感覺難以置信，直呼不可能，「我每天步行兩到三英里，而且每週固定打一兩輪高爾夫球，怎麽可能是我？」

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▲ 坦妮愛好打高爾夫球，因此無法想像自己患上心臟衰竭。（示意圖／Pixabay）

醫生給坦妮開出利尿劑，以排出體內近40磅的液體。她笑言道，「不是開玩笑，我大概在馬桶上整整蹲了兩天」。隨著液體排出，她的胃酸倒流症狀立馬獲得緩解。接著她接受了藥物治療，伴隨體外心臟除顫器的支持，並起搏器植入，以控制心跳。

由於她的病情，使她面臨更高的傳染病併發症風險，她決定申請退休，並關閉了婚禮策劃公司，以減少工作對心臟造成的額外壓力。坦妮現年60歲，已經有了新的生活目標。她通過「傾聽你的心」計劃，對可能患有心力衰竭的女性進行倡導，希望女性開始注重自己的心臟健康。

 

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