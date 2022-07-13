科技產業帶動人口紅利　七期地段首屈一指

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根據台中市政府經濟發展局的統計，從2012年至2021年上半年，台中市就業人口總數約增加12萬人，人口紅利更帶動台中市經濟繁榮，自2019年7月起，施行「投資台灣3大方案」，提供租地、貸款等優惠，至今全台已有1207家通過審核，投資總金額已超過1兆7011億元；投資台中居全國各縣市之首，並創造超過2萬個就業機會，且多數企業仍計劃擴廠、加碼投資。
而科技業的盛行，由精密機械科技創新園區、中部科學園區、台中工業區三大工業園區所串連的「中部科技廊道」，更是在每年創造9000億產值，為中都經濟體系最重要的一環，更是全球重要精密機械聚落，已摘下全球單位面積產值第一，及全球密度最高精密機械聚落的「雙冠王」，龐大產業體帶動了500家大廠和上萬家小廠，躋升全球工具機第四大出口國，帶動10多萬人口就業。各產業面向帶來的利多，支撐著台中的經濟命脈，也支撐著房市交易的熱度。
資金回流就業增加 頂尖人士更鎖定七期生活圈
受到中美貿易戰影響，隨著工作機會增加，造就了員工或高階主管們「住」的需求，在人口、資金、產業持續湧入，現在「七期」已超越台北市信義計畫區，國際級的建築物櫛比鱗次，不僅匯集金字塔頂尖人士入住，更代表能夠住在七期是一種身份的象徵。
台中具獨特產業及居住環境，精密機械黃金縱谷產業群聚，加上中部地區600萬人消費人口，不僅本國企業看好台中後勢發展，外資大廠更將置產目光投射在「七期」。內政部統計，外資置產目標主要集中在都會區，例如記憶體大廠Micron Technology美光科技將台灣定位為DRAM重鎮，成為在台投資額最大、雇用員工最多的外商，員工人數逾8000人；「三井LaLaport」預計最快年底就能試營運，將帶動周邊消費與居住剛性需求。
軌道經濟成形 藍綠雙捷交匯地段佳
大台中重大建設與投資不斷，捷運綠線從北屯銜接文心路最後到達烏日，「軌道經濟」應允而生，把原先沿74線快速道路匝道附近購屋的購屋族，吸引至沿捷運綠線「逐捷運而居」的風潮，引領台中房地產未來10年發展的新趨勢；其中市政府站與文心櫻花站最具交通優勢，同時也距離七期最近，七期不僅是金融商業中心，更結合藝文生活、百貨商圈，悠閒雅緻的秋紅谷公園，高緣覆率成為七期人散步享受生活的好地方。
物價飆漲「買房抗通澎」成為近年口耳相傳的新觀念，而小坪數房型也靠著低總價的優勢，加上小家庭興起，不需要太大空間，讓小坪數的房型，越來越受歡迎，同時在家庭支出的分配上面，住宅需求預算減少，小宅儼然已成為國人購屋新趨勢；同時也成為了父母為二代置產的首要選擇。
入手蛋黃區的最佳時機 打敗通膨的不敗金律
興富發集團潤隆建設在台中七期市政特區推出新案-「VVS1」位於青海路、文心路的鑽石角地，基地面積近1500坪，交通便利，坐擁捷運藍、綠線核心交匯，緊緊倚靠七期生活圈，集時尚與百貨之區域，周邊成熟生活機能，擁有人口、交通、金融、藝文、綠覆、百貨多重城市紅利，具有地段高價值性。
全球萬物飆漲「買房抗通膨」成為現代人新世代置產新觀念，「VVS1」找來享譽國際萬豪酒店集團御用設計團隊-PIA Interior，訂製飯店級美學公設，以及「MAG玫格設計」設計外觀，全案設定23～36坪，2-3房，鎖定新世代菁英、台商回流、父母為二代置產..等族群。
潤隆VVS1
接待會館：台中大遠百旁
電話：04-2255-3338
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