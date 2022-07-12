全糖市神話破滅！Foodpanda拯救台南 手搖本來就喝無糖
愛喝手搖飲的人都知道，往往只要說到台南，每次都會有人說「台南人都愛喝全糖欸」、「台南人飲料超甜」等語，不過現在真相逆轉了！Foodpanda外送平台日前公開年度手搖飲數據，結果發現全台最愛喝無糖手搖的城市跌破眾人眼鏡，竟然是被戲稱「連空氣都含糖」的台南市！在臉書掀起廣大話題，不少台南人終於跳出揭心聲「得救了....終於洗刷冤屈」。
Foodpanda日前表示，在統計數字發現台南人訂購飲料外送時，選擇全糖與少糖（八分糖）的比例相加不到5%，反而無糖手搖飲料數量佔超過3成以上，比例更是北中南三地最高，相比之下，最常選擇全糖的城市則是台北市，比例高達台南的2倍。
而該數據曝光之後，臉書粉專「台南式」也貼文提到「台南可是全台最愛點無糖飲料的城市！可能原因包括正餐太甜，無糖解膩；不敢去店裡點無糖，只好叫外送；台南的無糖可能是無法再加糖（甜度到了極致）；空氣落塵自帶糖分，不用再加；觀光客太多，都是觀光客點的」。
貼文一出，不少台南人紛紛回應「絕對是觀光客太多啊，我真的從來沒喝過我們的全糖跟少糖」、「終於還給我們一個清白，食物甜跟飲料甜兩回事好嗎」、「大家都誤會台南了吧！食物裡加糖跟手搖飲是兩回事！」、「這麼說來就是台北食物太鹹，大家才點全糖啊」、「我們本來就是甜心，又何需加糖？」、「我就是愛無糖的台南人！」、「我們是飲料不加糖！但食物調味必有糖，下台一鞠躬」、「感謝Foodpanda拯救了我們，終於洗刷冤屈了！」、「全糖市傳說破滅！感謝熊貓還清白。」（編輯：張嘉哲）