出脫好市多！大統吳家擘畫新零售事業

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多了大資金 集團如何運用
堪稱全球量販龍頭的好市多，當年是由大統集團創辦人吳耀庭2房長子吳振華引進台灣。1997年，吳振華與好市多在高雄成立第1家量販店後，至今在台灣已擁有14家分店。
「只要他（指吳振華）點頭就可以成交（出脫台灣好市多持股的交易）。」百貨業人士分析，「好市多估計，這項收購日後可為好市多每股純益挹注1%至1.5%。因此，應該不是吳振華想賣，畢竟是集團旗下的金雞母，而是好市多基於商業考量，才主導這起交易的發生。」
事實上，隨著漢神百貨、新光三越陸續進駐高雄，經營得有聲有色，昔日曾是全台灣百貨業龍頭的大統百貨早已今非昔比。再加上這兩年突如其來的疫情，也讓百貨經營更是雪上加霜，因此頻傳吳家對事業另有考量。
知情人士透露，「如今大統集團旗下的大統或大立百貨專業經理人，都已對外表態想要出租整棟百貨的意願；甚至也有與台北幾家百貨公司談合作，但至今都尚未成案。」
吳振華長子，以及掌管百貨事業部與土地資產事業部總經理吳冠威指出，大統集團出脫台灣好市多持股的原因與下一步，但他僅低調表示：「未來大統集團百貨零售事業會有新的規畫，但一切還在規畫中，現在敏感時機不便多做說明。」
然而，好市多這起交易曝光，仍讓向來神祕且低調的大統集團吳家，再度成為市場的焦點。
大統集團於1950年由紡織品貿易商吳耀庭所創立。他的思想前衛、新穎，1975年在高雄市中山路、五福路口創立大新百貨時，是台灣第1家裝設電扶梯的百貨公司，也讓該地點一度成為高雄市地價最高的地王，甚至曾是台灣營業額最高的百貨。
直到2021年吳耀庭逝世前，吳家都是透過大統百貨的經營，掌握高雄市區內的商圈發展，並以精準的眼光獵地。由於家族持有的土地不在少數，堪稱是高雄的大地主。
「吳家希望子孫都是富有的，因此不願分家，土地只進不出，這樣才能有得存。」熟知大統集團吳家的友人透露，吳耀庭把持有的所有土地都給大房長子吳進億、次子吳天翼與二房長子吳振華持分，因此任何一塊土地要變賣或租賃，都需要3兄弟蓋章同意，「也因為3人都有各自的想法，較難凝聚共識，因此鮮少有變賣土地的情事發生。」
少了金雞母 考驗接班梯隊
據了解，吳耀庭身後將大統集團的飯店事業交付吳進億管理、畜牧事業交給吳天翼，至於百貨事業則由吳振華掌管。2013年時，吳振華安排吳冠威與次子吳冠宇啟動第3代接班。隨後在2015年大統畜牧解散；2020年華王飯店也已售予興富發集團，成為大統集團少數變賣土地與建物的案件之一，目前集團事業以百貨、量販為主體。
如今外界也聚焦大統集團在出脫台灣好市多持股後的下一步？必然將是當前接班梯隊首要面臨的一大經營考驗。