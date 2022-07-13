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兒童、青少年憂鬱症急遽攀升！　未接受治療原因曝

兒童、青少年憂鬱症急遽攀升！　未接受治療原因曝
兒童、青少年憂鬱症急遽攀升！　未接受治療原因曝

健康醫療網

2022-07-13 20:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】兒童、青少年和年輕成人面臨愈來愈多的憂鬱和焦慮，研究指出焦慮和憂鬱在美國和全球的發生率都有急遽上升的現象，特別在年輕族群中更是，但多數罹患憂鬱症的年輕人卻沒有接受治療。根據一篇2022年5月發表於《美國醫學會期刊網路》（ JAMA Network）的研究顯示，費用問題、不知道向何處求助、與害怕承諾是罹患憂鬱症的兒童青少年和年輕成人不尋求心理健康照顧的主要原因。

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精神醫療治療    健保治療費給付低

臺大醫院兒童精神科醫師丘彥南表示，上述研究結果與台灣的研究和臨床現象所見相同，在台灣，全民健保雖然可降低就醫負擔，但健保治療費在精神醫療治療項目的給付相對較低，導致精神醫療資源相對地發展不足，加上社會文化對精神疾患的負面標記仍強烈，建議可加強社群對精神疾患的去汙名化、系統性地改善健保對精神醫療資源分配。

設計減輕就醫負擔    增醫療資源可近性

丘彥南醫師指出，尤其初入社會的年輕成人，平均收入較低、休假較少，可思考如何為經濟能力相對弱勢者設計減輕就醫負擔的補助方案；另外兒童青少年是經濟依賴人口，身心仍在成長中，自覺與求助的經驗與能力不足，因此特別需要關懷，建議可朝著促進社區環境的友善關懷、增加心理諮商及精神醫療就醫資源的可近性及有效性來努力，有助於提升憂鬱症年輕族群的就診率。

校園心理健康資源使用率低    心情頻道聊天室即時求助

董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，根據董氏基金會今年6月於《自殺防治學》雜誌發表的研究顯示，校園心理健康資源使用率仍偏低，但相較於其他資源，其可近性與信任度是青少年重要的求助管道，學校應多結合心理健康單位提供的資源，有助於正確辨識有情緒困擾的學生，並幫助他們及時求助，如果他們不想向身邊親友分享壓力與情緒，建議可使用董氏基金會的線上諮詢平台「心情頻道聊天室」，由專業人員回應，以及相同困擾的網友一起傾聽，以從經驗分享中獲得同理、支持與建議。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54423

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