兒童、青少年憂鬱症急遽攀升！　未接受治療原因曝

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臺大醫院兒童精神科醫師丘彥南表示，上述研究結果與台灣的研究和臨床現象所見相同，在台灣，全民健保雖然可降低就醫負擔，但健保治療費在精神醫療治療項目的給付相對較低，導致精神醫療資源相對地發展不足，加上社會文化對精神疾患的負面標記仍強烈，建議可加強社群對精神疾患的去汙名化、系統性地改善健保對精神醫療資源分配。
設計減輕就醫負擔 增醫療資源可近性
丘彥南醫師指出，尤其初入社會的年輕成人，平均收入較低、休假較少，可思考如何為經濟能力相對弱勢者設計減輕就醫負擔的補助方案；另外兒童青少年是經濟依賴人口，身心仍在成長中，自覺與求助的經驗與能力不足，因此特別需要關懷，建議可朝著促進社區環境的友善關懷、增加心理諮商及精神醫療就醫資源的可近性及有效性來努力，有助於提升憂鬱症年輕族群的就診率。
校園心理健康資源使用率低 心情頻道聊天室即時求助
董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，根據董氏基金會今年6月於《自殺防治學》雜誌發表的研究顯示，校園心理健康資源使用率仍偏低，但相較於其他資源，其可近性與信任度是青少年重要的求助管道，學校應多結合心理健康單位提供的資源，有助於正確辨識有情緒困擾的學生，並幫助他們及時求助，如果他們不想向身邊親友分享壓力與情緒，建議可使用董氏基金會的線上諮詢平台「心情頻道聊天室」，由專業人員回應，以及相同困擾的網友一起傾聽，以從經驗分享中獲得同理、支持與建議。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54423
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