降低兒童確診風險　1招有效預防重症

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臺大醫院兒童醫療團隊表示，兒童感染新冠病毒的表現多樣且與成人不盡相同，哮吼是年紀較小兒童感染omicron變異株之後，常見的中重症表現，在臺大醫院今年住院的確診兒童個案中，大約有9%出現哮吼的症狀。
兒童感染急性期後 恐遺留症狀
此外，兒童重症許多有神經系統的異常，除了腦炎以外，還可能出現腦血管病變，導致缺血性中風。而有慢性病的兒童，例如先天性心臟病病童、腦性麻痺病童、早產兒合併肺發育不良病童，亦有可能重症、呼吸衰竭或多重器官衰竭，甚至死亡；兒童新冠感染的急性期過後，還可能出現多重系統發炎症候群與長新冠等問題。
施打疫苗最有效 預防重症逾七成保護力
施打新冠疫苗是預防新冠肺炎的有效方式，尤其在預防新冠病毒感染所導致之重症與長期後遺症上至關重要，研究顯示疫苗針對變異株的保護效果雖有下降，但針對重症仍保有大約7到9成的保護力；而兩劑疫苗對於預防MIS-C可達8至9成。
新冠疫苗引發心肌炎 風險約十萬分之一
然而，新冠疫苗本身的安全性與效果也是家長們最關心的，目前疫苗導致的心肌炎發生機率，平均約十萬分之一，即使風險最高的青少年男性也只有萬分之一，且多為輕症，極少有死亡案例，幾乎不會留下後遺症。
此外，若得到新冠肺炎，產生心肌炎或MIS-C造成心臟影響的比例，遠高於疫苗引起的心肌炎。
兒童儘早施打疫苗 提升保護力降低中重症風險
由於新冠疫苗確實可以預防新冠病毒感染後轉為更危險的中重症，有其重要的防治效果，且副作用與後遺症相較染疫後的中重症機率更是微乎其微，因此請家長們不用太過擔心，儘早讓兒童施打疫苗提升保護力，同時也讓確診後轉為中重症的機率降低。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54424
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