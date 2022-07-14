台灣參與首支RSV疫苗試驗　抗體濃度高有望上市

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首支疫苗將誕生，抗體及免疫佳績受關注
RSV是RNA病毒，疫苗開發較為困難，是目前少數沒有疫苗的呼吸道傳染病之一，但近一年來有重大進展。在全球，包括台灣在內的5國、2500名患者，在第三期臨床試驗中，雖仍未得到施打疫苗一年後的臨床療效出現，但從數據分析中已得出受試者抗體及細胞免疫的成效佳績。
黃信彰院長說，從全球所獲取的臨床試驗分析數據來看，「施打疫苗一個月後，對抗呼吸道融合病毒的抗體相當高，比未施打者增加8至10倍，半年後也能維持5 倍以上的成效。另一方面，施打RSV疫苗後，體內誘發T細胞免疫能力對抗病毒的效果也相當不錯。」
他進一步表示，雖然臨床療效尚未完全分析出來，但可從抗體表現及細胞免疫表現上看到不錯的反應。「有這樣的研究成效，呼吸道融合病毒的疫苗臨床療效可期。」
沒有種族差異性，對年長者保護力大
黃信彰院長指出，這次收案對象是針對60歲以上及70歲以上兩個族群，主要希望能看到年長者施打後的免疫反應及臨床療效，「目前看來這兩個年齡層在免疫抗體的產生及T細胞免疫能力上沒有特殊差異。」
今年下半年疫苗預計將在美國、歐洲等地申請藥證，待通過後，台灣也有機會核准上市，屆時將能讓年長者施打，免於受到RSV的威脅。
那麼，嬰幼兒族群施打此疫苗是否也有同等效力？黃信彰院長認為，既然已有疫苗的研發，理論上應是有同步在進行臨床研究，只是分析結果尚未出爐，建議民眾在持續關注疫苗的進展。
建議高風險族群施打疫苗，避免重症死亡風險
黃信彰院長說明，施打頻率原則上會視一年後的免疫效果維持狀況及臨床療效而定，不過由於RSV與流感病毒不同，基因變化性不大，且病毒突變狀況也沒有新冠病毒那麼多，照學理來看，免疫效果應該較為持久。
RSV與所有病毒感染相似，鼻塞、流鼻水、咳嗽、發燒等症狀，民眾難以辨別，在沒有疫苗可施打下，黃信彰院長呼籲，必須注重呼吸道保健，包括戴口罩、常洗手，如果有逐漸惡化的咳嗽、呼吸困難、嗜睡等，建議及早就醫檢查；若有疫苗問世後，高風險族群最好儘量施打，以避免重症住院及死亡風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54440
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