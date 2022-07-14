婦停經後出血竟罹子宮內膜癌　2療法精準治療、減輕副作用

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亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民指出，女性停經後仍有出血症狀務必提高警覺，經透過子宮腔鏡檢查，果然發現5公分腫瘤，後續利用微創手術切除子宮及卵巢，但腫瘤切片病理報告卻顯示子宮內膜癌已達三期，建議安排化療及放療。
免疫細胞治療 提升治療效果
王博民主任表示，免疫細胞治療是指利用自身免疫細胞精準鎖定殺死癌細胞，以減少身體中好的細胞被攻擊，透過NGS次世代基因定序，可先找出哪些標靶藥物以及免疫藥物對患者具有治療效果。
GDT細胞治療 殲滅腫瘤細胞
除了使用免疫抑制劑藥物外，醫療團隊同時也進行Gamma-Delta T細胞治療（簡稱GDT），作法為抽取病人本身的GDT免疫細胞，在體外增值以及活化後，重新輸回體內，藉此殲滅腫瘤細胞。王博民主任強調，GDT細胞擁有多重的免疫細胞特性，能夠單獨活化整體免疫系統的效果，會以多種抗原直接識別、攻擊毒殺腫瘤細胞，是人體最強的免疫細胞。
精準鎖定癌細胞 避免飽受癌細胞折磨
王博民主任提醒，過去化療因無法精準鎖定癌細胞，加上對患者身體負擔大，尤其年長者、身體功能不佳、免疫功能不好的患者，更是難以承受高劑量化療所造成的副作用，免疫細胞治療提供了更多元的選擇，但根據患者的情況不同，患者應與醫師溝通討論，制定合適治療計畫，以戰勝病魔，邁向健康人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54439
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