離島醫療苦1／凌天承包15億標案卻常請假　鄉民盼新選擇

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澎湖立委楊曜2月就揭露，凌天只有在2018年值勤率較佳，35次有30次順利出勤，但2019年後，每年平均約百次的任務，凌天執行次數都僅約2成，去年更離譜，澎湖鄉親需求96趟次的緊急後送，凌天航空只執行了71趟次，其餘的25趟緊急後送，凌天航空以維修或天候不佳等因素為理由，拒絕執行任務，只能改由空勤總隊接手。
今年初更有媒體爆料，凌天承包時承諾會有備用機，由3架直升機組成機隊，其中2架長期進駐機場，另1架當備用機隨時待命，確保執勤時不會有任何狀況，不料凌天過去幾年值勤時仍有種種理由拒飛，去年底更無預警註銷備用機，令人錯愕。
此外，離島3縣市的緊急醫療後送任務，原本是由衛福部統一招標，因是共同合作契約，凌天找來另一家航空公司飛特力共同承標，飛特力以定翼機負責金門，凌天則以直升機飛行澎湖與連江縣。但今年3月，飛特力與凌天有合約糾紛，決定分道揚鑣，飛特力也想專注金門業務就好，後送任務必須重新發包，衛福部改讓3離島縣市自行招標。
澎湖縣府1日公告「救護航空器駐地備勤及運送服務計畫」，預算金額3.74億元，縣府也列出需求，包括提供服務的航空器機齡不得超過10年、實際做衛要有8人以上；機上須配置符合規定的相關醫療器材；每年報請臨時故障的請假總日數以8日為限，請假期間要提供備用機或委託其他合法業者執行。
澎湖縣府也要求，「望安、七美、白沙等二、三級離島之衛生所（室）有緊急傷病患後送之需求，廠商應於接獲空審中心（衛福部空中轉診審核中心）緊急後送任務通知後60分鐘內（七美為80分鐘），航空器需到達該島之機場或停機坪，並於規定時間內抵達台灣本島機場嶼返回澎湖機場。」
知情人士分析，目前有意爭取標案的幾家航空公司，德安航空機齡老舊、凌天沒有備用機，安捷航空只有定翼機，無法執行三級離島勤務，照此合約標準來看，國內幾乎沒有人符合條件，「開這種需求根本就鬼打牆，不可能有廠商符合條件，澎湖縣政府只是想擺爛，反正最壞打算都還有空勤總隊可以支援。」
澎湖地方人士也說，凌天與空勤行任務都以直升機為主，但直升機比定翼機危險，2018年2月，一架空勤總隊黑鷹直升機執行後送任務，但深夜從蘭嶼機場起飛不久後就發生墜海意外，機上6人全數罹難，「如果能換成定翼機執勤，也是讓澎湖鄉親多一選擇。」
該人士說，三級離島需要出勤，件數，一年頂多五件，若當地沒有跑道，最後也只能靠空勤直升機救援，但這些案件頂多只占2%，其餘的98%，仍可用定翼機協助，甚至也可以考慮添購快艇，「不要什麼都講同島一命，不能為了離島的2%，綁架98%的澎湖鄉親。」
【澎湖縣政府回應】
澎湖縣政府衛生局醫政科表示，新的採購案流程正在進行，將盡快完成採購，若不幸銜接上發生空窗期，衛福部會請空勤協助。至於凌天過去幾年的表現，醫政科表示不便評論。
【凌天航空回應】
凌天表示，是否會繼續繼續爭取標案，公司內部仍在評估。至於外界的批評，凌天不評論。
【衛福部回應】
衛福部說，有關離島縣市公告醫療緊急空中轉診後送標案，是為ㄌ了促使民眾緊急醫療空中轉診達成及時性，以延續執行航空器駐地備勤所需，依過去4年計畫執行經驗，為能達成縣市因地制宜之特性及需求，考量行政效率及吻合在地需求，再與地方政府研商共識決議，由三離島地方政府自行辦理採購，較為妥適。
衛福部也說，為協助地方政府順利辦理駐地案計畫採購，會積極協助提供採購作業諮詢指導及相關履約條件範本供參。