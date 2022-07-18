離島醫療苦2／凌天黑歷史曝光！載齊柏林勘景　墜機釀3死

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2001年9月，凌天一架直昇機執行台電委託清掃電塔礙子作業途中，不慎勾到電塔之電纜墜落失事，機上兩人皆罹難；2015年11月，凌天又有一架直升機，同樣因清洗礙子時不慎勾到電塔電纜墜落失事，機上兩人皆罹難。而凌天對於外界的批評表示不評論，會積極強化相關服務。
更令人揪心的是，齊柏林拍攝的《看見台灣》，從空中讓國人看到國土的滿目瘡痍，影像震撼人心，榮獲2013年金馬獎最佳紀錄片，2017年6月8日，齊柏林舉行《看見台灣》續集《看見台灣II》開鏡記者會，但才沒隔幾天，6月10日中午，就傳來齊柏林團隊在勘景途中墜機意外，機上3人全數罹難。而失事的直升機，同樣隸屬凌天航空。
隔年10月，飛安會公布調查報告，認為事故原因可能包括正駕駛員血液存在抗組織胺（藥物度24ng/mL，超過17ng/mL易產生嗜睡或肌肉疲勞）、偏高的飛航時間、直升機長時間震動及低空山區飛行，及夏日高溫環境等，駕駛員可能處於疲勞或生理與心理表現能力降低的狀態。
但凌天航空對此否認，認為駕駛不可能在空中飛行8小時，而且當天駕駛張志光飛行及待機時間也未超過8小時，根本沒有超時工作造成疲勞駕駛的問題，至於血液中的抗組織胺成分，一般感冒、抗過敏藥物都會有，但公司並未有張志光感冒吃藥的紀錄。
凌天航空在2018年承標離島的緊急後送業務，但澎湖立委楊曜2月就揭露，凌天只有在2018年值勤率較佳，35次有30次順利出勤，但2019年後，每年平均約百次的任務，凌天執行次數都僅約2成，去年更離譜，澎湖鄉親需求96趟次的緊急後送，凌天航空只執行了71趟次，其餘的25趟緊急後送，凌天航空以維修或天候不佳等因素為理由，拒絕執行任務，只能改由空勤總隊接手。
不願具名的澎湖地方人士擔憂，凌天的內部管理很有問題，承標政府標案又無力執行，還屢屢爆發合約糾紛，若繼續讓凌天執行離島後送任務，「早晚會出事。」