離島醫療苦3／楊曜盼用每年1億預算助添購設備　錢花刀口

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楊曜助理解釋，若無「駐地」廠商，回歸由空勤總隊執行後送服務，因空勤總隊從台灣起飛到澎湖接人，約需40-50分鐘，扣除從醫院送往機場的20分鐘車行時間，由空勤總隊來執行後送，會比駐地廠商多30分鐘左右，「也就是在醫院有30分鐘的時間要幫病患維持好生命跡象、維持好整個狀況」，指出駐地廠商其實只比空勤提早半小時。
助理指出，後送是逼不得已的事情，提升儀器、醫事人力、設備才是重點，因此才會去考慮如果由直升機駐地，但是這近1億元的預算執行率卻這麼差，若讓空勤回來服務、轉而把這1億投入提升醫療量能，也是一個選擇。
此外，楊曜助理也表示，澎湖的醫療真的是非營利事業，一定得要政府投入預算處理，舉例來說，在澎湖一套心導管設備一年也許使用人數一百多人，可是一套心導管在醫學中心也許使用數字一千多人，光服務能夠收費自償，在離島是不可能的事情。
對於楊曜的想法，衛福部不置可否，僅說，三離島駐地案已為行政院核定之中長程計畫，為達成離島民眾醫療照護期望需求，衛福部及地方政府積極推動，以達成航空器駐地為目標。
另外衛福部也說，為提升離島在地醫療照護品質及資源布建，除前述駐地案計畫外，近年來挹注大量經費推動醫療在地化政策，包括興建本部澎湖醫院門診與醫療大樓；補助提升離島醫院醫療品質營運費用；改善衛生所(室)辦公廳舍、環境及設備、推動醫療資訊化及遠距醫療；辦理醫學中心支援離島及醫療資源不足地區醫院緊急醫療照護獎勵計畫；養成公費生人才培育及鼓勵返鄉服務等。