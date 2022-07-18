離島醫療苦5／定翼機快速安全 可服務9成澎湖運送案例
直升機（旋翼機）與定翼機同屬飛機大家族，飛行原理不同，飛行時也都各有不同的優點與限制。凌天航空2018年承標澎湖等離島的緊急醫療後送任務，但因請假率高遭詬病，且凌天機隊主要以直升機為主，有澎湖地方人士喊話，希望縣府能考慮改用定翼機，不只安全、快速，也讓澎湖鄉親多一種選擇。
凌天航空主要任務是執行台電委託清掃電塔礙子作業，但2001年與2015年都曾發生直升機不慎勾到電塔電纜墜機意外，造成傷亡；2017年6月，知名空拍導演齊柏林搭乘凌天航空直升機勘景，也不幸墜落，機上3人全數罹難。除此之外，2018年2月，一架空勤總隊黑鷹直升機執行後送任務時，也意外墜海，機上6人全數罹難。澎湖地方人士喊話，改用定翼機執行後送任務，以免家屬與救難人員都提心吊膽。
不願具名的飛行專家說，定翼機的優勢是因為飛行高度高、航線固定，長程的旅程，例如金馬離島飛回台灣，當然是定翼機較舒適、較安全，且定翼機受天候因素限制的機會較小。不過定翼機最大問題是，一定要有跑道才能起降，若能克服此一限制，加上其他配套措施，補足定翼機在無機場島嶼的降落問題，後送任務確實可以考慮改用定翼機。
專家說，例如在沒有跑道的三級離島，後送運輸可以先由快艇負責，接著再由定翼機接手，定翼機飛回台灣，速度可以快上30%到50%，如此一來，後送速度一定還是比直升機快，重點是更安全、更便宜。
不過空軍司令部前副司令張延廷說，飛行本來就都有風險，不論定翼機、直升機的安全性都一樣。不過，直升機便利性高、定翼機飛行時較舒適且快速，兩者各有優劣很難比較，還是必須看地形限制與任務需求，才能讓飛機派上用場。