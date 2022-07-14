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喜怒無常、沒安全感、一言不合就封鎖？　外媒：可能患「邊緣性人格障礙」

喜怒無常、沒安全感、一言不合就封鎖？　外媒：可能患「邊緣性人格障礙」
喜怒無常、沒安全感、一言不合就封鎖？　外媒：可能患「邊緣性人格障礙」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-14 14:30:47

你是否遇過這樣的人？毫無預兆就暴怒、或抑鬱？患得患失，玻璃心，突然就封鎖、絕交，無法維持穩定關係？根據外媒《MAYO CLINIC》報導，這些人，很有可能是患上了「邊緣性人格障礙」。

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邊緣型人格障礙（Borderline Personality Disorder, BPD），和我們日常聽到的「邊緣人」完全不同！

 

邊緣型人格障礙是一種心理健康障礙，會妨礙患者的自我認知、情緒管理、行為舉止等，一般出現九大症狀：

 

1. 強烈害怕被遺棄，嚴重時會採取極端方法避免離別。

2. 無法維持穩定的人際關係，有時把人理想化，有時又認為對方冷酷。

3. 自我認同迅速轉變，忽然把自己當壞人、忽然又認為自己不存在。

4. 因壓力出現偏執、脫離現實的情況，有可能持續幾分鐘甚至數天。

5. 常有衝動或冒險的行為，如賭博、暴飲暴食、不安全性行為、危險駕駛等。

6. 自毀傾向，會以自殘、自殺進行脅迫。

7. 情緒在數分鐘或數天內大幅度起伏，有可能是開心，也有可能是暴怒、羞愧或焦慮。

8. 持續感覺空虛、無意義。

9. 不合時宜的憤怒，比如頻繁情緒失控，毫無症狀地冷嘲熱諷，甚至起肢體衝突。

 

翻攝自unsplash
翻攝自unsplash
邊緣型人格障礙通常在成年早期病發，青年階段可能會加劇，但隨著年齡增長有可能逐漸好轉。目前，醫學界尚無法確認邊緣型人格障礙的病發原因，可能與一下風險因素相關：

 

1. 童年充滿壓力：家庭關係不穩定、矛盾衝突多，甚至有些患者童年遭遇性侵、暴力等都很容易導致心理障礙。

2. 遺傳：一些對雙胞胎和家庭的研究表示人格障礙很可能會遺傳，如果近親患病，自身患病的風險也比較高。

翻攝自unsplash
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