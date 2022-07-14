癌症治療新希望！　抑制「KDM4C」降低癌細胞轉移率

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在過去的研究中發現攝護腺腫瘤中的組蛋白去甲基酶KDM4C表現量較正常細胞高出許多，且KDM4C蛋白會促進攝護腺癌腫瘤生長。因此研究團隊透過分析臨床檢體發現，有發生轉移的攝護腺癌組織表現更多的組蛋白去甲基酶KDM4C基因，而當使用KDM4C抑制劑SD70時，癌細胞的移動與侵襲能力顯著受到抑制，顯示KDM4C可能在癌症轉移上，具有相當之重要性。在斑馬魚動物模型實驗中，再次證實剔除KDM4C基因能有效抑制這些腫瘤的轉移。
減少細胞分泌乳酸 降低癌細胞轉移能力
研究團隊透過一系列生化實驗證明KDM4C可以直接調控致癌基因c-Myc基因跟蛋白質的表現量，c-Myc是最著名致癌基因之一，不但調控癌細胞的生長、存活，還調控許多新陳代謝酵素，其中在細胞無氧糖解時，幫助細胞將醣類代謝物最後轉化為乳酸的乳酸去氫酶LDHA就是直接受到c-Myc所調控的，研究團隊證實，剔除KDM4C的攝護腺癌細胞，在醣解作用的代謝基因與代謝物皆受到嚴重影響，且不論是剔除KDM4C基因或是c-Myc基因，皆可以減少細胞分泌的乳酸，同時導致細胞內丙酮酸的堆積，降低了癌細胞的轉移能力。
研發KDM4C抑制藥物 阻絕攝護腺癌轉移
此次發現組蛋白去甲基酶KDM4C透過調控c-Myc/LDHA/糖解新陳代謝路徑而促進攝護腺癌的轉移，是調控攝護腺癌細胞葡萄糖新陳代謝的重要關鍵，這結果提供了新的藥物開發資訊。
目前國內外學者已著手開發KDM4C的抑制藥物，期望透過精準抑制腫瘤中的KDM4C/c-Myc/LDHA/糖解代謝，達到阻絕或延緩攝護腺癌轉移的新治療方針。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54437
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