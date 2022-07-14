COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

癌症治療新希望！　抑制「KDM4C」降低癌細胞轉移率

癌症治療新希望！　抑制「KDM4C」降低癌細胞轉移率
癌症治療新希望！　抑制「KDM4C」降低癌細胞轉移率

健康醫療網

2022-07-14 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】癌症轉移可說是癌症治療最棘手之問題，同時也是癌症患者之主要死因，而酸化的環境有利於癌症轉移。國衛院細胞及系統醫學研究所褚志斌副研究員研究團隊利用攝護腺癌細胞進行研究，發現剔除KDM4C後的癌細胞，與醣類、蛋白質與脂肪代謝的重要基因與蛋白質都有被抑制的現象，證明KDM4C基因對癌細胞代謝扮演關鍵角色。此研究成果於今（111）年3月發表在國際期刊《Clinical and Translational Medicine》。

我是廣告 請繼續往下閱讀
KDM4C抑制劑SD70　抑制癌細胞移動與侵襲

在過去的研究中發現攝護腺腫瘤中的組蛋白去甲基酶KDM4C表現量較正常細胞高出許多，且KDM4C蛋白會促進攝護腺癌腫瘤生長。因此研究團隊透過分析臨床檢體發現，有發生轉移的攝護腺癌組織表現更多的組蛋白去甲基酶KDM4C基因，而當使用KDM4C抑制劑SD70時，癌細胞的移動與侵襲能力顯著受到抑制，顯示KDM4C可能在癌症轉移上，具有相當之重要性。在斑馬魚動物模型實驗中，再次證實剔除KDM4C基因能有效抑制這些腫瘤的轉移。

減少細胞分泌乳酸　降低癌細胞轉移能力

研究團隊透過一系列生化實驗證明KDM4C可以直接調控致癌基因c-Myc基因跟蛋白質的表現量，c-Myc是最著名致癌基因之一，不但調控癌細胞的生長、存活，還調控許多新陳代謝酵素，其中在細胞無氧糖解時，幫助細胞將醣類代謝物最後轉化為乳酸的乳酸去氫酶LDHA就是直接受到c-Myc所調控的，研究團隊證實，剔除KDM4C的攝護腺癌細胞，在醣解作用的代謝基因與代謝物皆受到嚴重影響，且不論是剔除KDM4C基因或是c-Myc基因，皆可以減少細胞分泌的乳酸，同時導致細胞內丙酮酸的堆積，降低了癌細胞的轉移能力。

研發KDM4C抑制藥物　阻絕攝護腺癌轉移

此次發現組蛋白去甲基酶KDM4C透過調控c-Myc/LDHA/糖解新陳代謝路徑而促進攝護腺癌的轉移，是調控攝護腺癌細胞葡萄糖新陳代謝的重要關鍵，這結果提供了新的藥物開發資訊。

目前國內外學者已著手開發KDM4C的抑制藥物，期望透過精準抑制腫瘤中的KDM4C/c-Myc/LDHA/糖解代謝，達到阻絕或延緩攝護腺癌轉移的新治療方針。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54437

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

猴痘是什麼？得了會怎樣？WHO為何警示？一張圖看懂！

確診康復後留呼吸道症狀？　中醫「三伏貼」也能改善

喜怒無常、沒安全感、一言不合就封鎖？　外媒：可能患「邊緣性人格障礙」

每天快走10分鐘可以更長壽！　簡單「說話測試」 馬上知道運動強度夠不夠

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀