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本土＋27,684　40多歲女打三劑、無慢性病史！「家中昏迷」送醫不治

本土＋27,684　40多歲女打三劑、無慢性病史！「家中昏迷」送醫不治
本土＋27,684　40多歲女打三劑、無慢性病史！「家中昏迷」送醫不治

健康醫療網

2022-07-14 16:01:00

【健康醫療網／記者林哲遠報導】中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增27,684例COVID-19確定病例，分別為27,597例本土個案及87例境外移入；另確診個案中新增89例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之27,597例本土病例，為12,799例男性、14,778例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

個案縣市分布

  • 新北市4,718例
  • 臺中市3,639例
  • 高雄市2,943例
  • 桃園市2,813例
  • 臺北市2,664例
  • 臺南市2,051例
  • 彰化縣1,410例
  • 屏東縣933例
  • 新竹縣805例
  • 雲林縣729例
  • 苗栗縣665例
  • 宜蘭縣650例
  • 新竹市615例
  • 嘉義縣552例
  • 南投縣504例
  • 基隆市456例
  • 花蓮縣441例
  • 臺東縣347例
  • 嘉義市321例
  • 金門縣170例
  • 澎湖縣149例
  • 連江縣22例
死亡個案＋89　40歲女無慢性病史！染疫後心肺衰竭病逝

指揮中心指出，今日新增89例本土病例死亡個案，為48例男性、41例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、64例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月6日至7月11日，死亡日期介於5月6日至7月11日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中有2例40多歲個案，第一位是40多歲女性已接種3劑疫苗，分別為AZ、AZ、莫德納疫苗，第三劑莫德納為今年2月接種，本身無慢性病史。7月11日晚間被家人發現昏迷、沒有心跳呼吸，家人回憶後發現個案最近有咳嗽等症狀，但並無篩檢，個案經過送醫急救後仍不幸過世，在醫院急診快篩、PCR陽性確診、Ct值21.4，死因為心肺衰竭和新冠確診。

另外1例40多歲男性，羅一鈞補充，個案本身有接種3劑疫苗、患有糖尿病和腦動脈瘤等慢性病史，在7月3日出現發燒、喉嚨痛狀況；7月4日意識改變至急診就醫後，發現為確診新冠、Ct值35.3，同時合併肺炎跟腎功能異常 ，在住院中於7月9日突發呼吸心跳停止，經急救無效過世，死因爲肺炎、陰性猝死。

全台專責病房空床率超過六成！羅一鈞：預期未來一週將至1萬床以下

針對醫療量能，羅一鈞指出，目前全國專責病房空床率達60.1%，超過六成。昨日下午醫療應變組有開會討論，因應各區專責病房空床率蠻高，但各區的空床情形還是有些差異，因此決議針對台北區、東區500床以上的急救責任醫院，最低專責病床開設比例從10%下修為5%。

羅一鈞補充，至於北區、中區、南區、高屏區則是從15%下修至10%。預期調整後，專責病床開設數會在未來一週降到1萬床以下。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54463

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