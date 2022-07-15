特企／幸福物語Ｘ三麗鷗　尋找你的穿搭童趣！

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美一波 一閃一閃亮晶晶 雙星仙子守護你
姊姊LALA與弟弟KIKI就像你我兒時的手足玩伴，彼此陪伴度過最純真的童年，他們分別喜歡春、夏、秋、冬四個季節，就像大地終年孕育著自然生命源源不息，溫暖又勇敢，搭配夢幻紫色漸層，讓人舒坦又恣意。
美二波 熱情活力不間斷 美樂蒂最愛你
來自寬闊蒼鬱森林的美樂蒂，總是戴著粉紅色的帽子，讓人感受到快樂的氛圍，開朗直率的個性，散發著元氣滿滿的活力，喜歡透過愛的力量，對身旁的人傳遞生活開朗、積極正面的態度。
美三波 疫情世代有你真好 三麗鷗全員明星大集合
Hello Kitty、雙星仙子、美樂蒂、布丁狗全員齊聚一堂，舞花弄姿，童趣的身影舒緩緊張的日常，搭配堆疊交錯的渲染漸層色，如同生活充滿各種精彩滋味，有朋友一起分享、陪伴是最幸福的事。
三麗鷗迷們照過來！陽光、沙灘、比基尼，炎炎夏日準備好出遊了嗎？明基健康生活將於7/15~8/19舉辦「鐵粉大募集」活動，凡購買系列產品並拍照分享至明基健康生活官方粉絲團，每周抽出10名幸運兒，即可獲得超萌蒸氣眼罩5入組，溫熱舒緩疲累的眼球肌肉，讓你再次擁有迷人的電眼雙眸，還有神秘小禮物等著你來抽。一起用健康的態度過正常的生活，讓我們做好防護一起放鬆心情享受2022一整個夏天吧！