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特企／幸福物語Ｘ三麗鷗　尋找你的穿搭童趣！

▲明基健康生活Ｖ美型三麗鷗聯名醫療口罩。（圖／品牌提供）
▲明基健康生活Ｖ美型三麗鷗聯名醫療口罩。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-15 11:59:00

明基佳世達集團明基健康生活與日本精品品牌三麗鷗因應疫情緊張的生活，於日前合作推出口罩聯名款，希望透過旗下少女心噴發的卡通明星，為慌亂的日常帶來溫暖的力量，今日在眾人殷殷引領企盼下，幸福物語第三度聯手推出「花漾樂園系列」之雙星仙子、美樂蒂、三麗鷗全員明星大集合，在暖暖夏日風光登場。此外，為了回饋長期一路支持的消費者，特別舉辦募集鐵粉活動，並周周抽出超萌的獎品，勢必將再讓三麗鷗粉絲為之瘋狂！

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疫情不停歇，口罩不能卸！口罩早已不再是單純的醫療防護用品，除了要能有效阻隔飛沫外，還須兼顧具有美化臉型及妝點容顏的特點，幸福物語為女性使用者的需求，以「口罩美妝化」為訴求，推出一系列「V美型醫療口罩」，特別針對亞洲女性的臉型，研發獨家專利技術，量身打造臉部絕佳的黃金比例，利用V型弧形剪裁，透過兩側線條有效修飾拉提臉頰輪廓線條，達到女性夢寐以求的小顏視覺效果，不用上醫美，輕鬆雕塑完美Ｖ曲線，只要一戴、二掛、三壓緊，口罩一戴上，維持亮麗Look免上妝，從容出門So Easy。

美一波 一閃一閃亮晶晶　雙星仙子守護你

姊姊LALA與弟弟KIKI就像你我兒時的手足玩伴，彼此陪伴度過最純真的童年，他們分別喜歡春、夏、秋、冬四個季節，就像大地終年孕育著自然生命源源不息，溫暖又勇敢，搭配夢幻紫色漸層，讓人舒坦又恣意。

美二波 熱情活力不間斷　美樂蒂最愛你

來自寬闊蒼鬱森林的美樂蒂，總是戴著粉紅色的帽子，讓人感受到快樂的氛圍，開朗直率的個性，散發著元氣滿滿的活力，喜歡透過愛的力量，對身旁的人傳遞生活開朗、積極正面的態度。

美三波 疫情世代有你真好　三麗鷗全員明星大集合

Hello Kitty、雙星仙子、美樂蒂、布丁狗全員齊聚一堂，舞花弄姿，童趣的身影舒緩緊張的日常，搭配堆疊交錯的渲染漸層色，如同生活充滿各種精彩滋味，有朋友一起分享、陪伴是最幸福的事。

三麗鷗迷們照過來！陽光、沙灘、比基尼，炎炎夏日準備好出遊了嗎？明基健康生活將於7/15~8/19舉辦「鐵粉大募集」活動，凡購買系列產品並拍照分享至明基健康生活官方粉絲團，每周抽出10名幸運兒，即可獲得超萌蒸氣眼罩5入組，溫熱舒緩疲累的眼球肌肉，讓你再次擁有迷人的電眼雙眸，還有神秘小禮物等著你來抽。一起用健康的態度過正常的生活，讓我們做好防護一起放鬆心情享受2022一整個夏天吧！

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不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

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