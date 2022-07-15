乳癌引起肢體淋巴水腫　微創手術打通回流通路

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奇美醫學中心一般及消化系外科主治醫師陳漢坤說明，引起肢體淋巴水腫的時間，因各個癌症嚴重程度和治療方式（化學治療、放射線治療）有所不同，通常會在數月到數年開始有症狀，平均發作時間約是二到五年。最初的症狀並不太明顯，可能只有無法形容的疼痛、麻木或是腫脹感；一段時間進展到淋巴水腫早期後，病人就會感覺到患側的肢體較為腫脹，不過稍微活動或抬高患肢就能恢復。
淋巴水腫 不治療恐更加惡化
隨著病情的進展到淋巴水腫中期，病人會發現患側的肢體更腫，且不容易消腫；這時候如果不開始接受一些治療，淋巴水腫就會更加惡化，進展到淋巴水腫中後期，病人的患側會比另一邊明顯粗一圈，同時因為關節處變腫和皮膚角質化的緣故，病人的患肢會變得很不靈活，覺得很沉重，淋巴水腫的地方也容易造成感染而引起蜂窩性組織炎；如果病人一直沒有得到妥善的治療，最後進展到淋巴水腫晚期，患肢會嚴重變形，就俗稱的「大象腿」。
淋巴血管重建手術 傷口小、併發症少
淋巴水腫中期，即使是持續積極的做物理治療，也不太容易改善患肢腫、脹、痛的症狀，這時候就需要手術的方式處理。
陳漢坤醫師指出，淋巴血管重建手術（淋巴管靜脈吻合術Lymphovenous Anastomosis）可以全身或局部麻醉、僅需要幾個1至2公分的小傷口、微創傷口不太會疼痛、術後併發症非常少、適合在淋巴水腫各時期執行（越早期介入，手術效果越顯著）、可以多階段多次手術，也可以搭配上面其他淋巴水腫手術一起加強消腫效果，除了在淋巴水腫後期手術效果比較不顯著外，幾乎沒有太大的缺點，因此這種手術已在國外相當普及。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54453
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