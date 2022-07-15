本土＋25,310　國內首例BA.5社區感染！20多歲女「二次確診」

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個案縣市分布
- 新北市4,224例
- 臺中市3,293例
- 桃園市2,711例
- 高雄市2,629例
- 臺北市2,532例
- 臺南市1,842例
- 彰化縣1,305例
- 屏東縣861例
- 雲林縣742例
- 苗栗縣692例
- 新竹縣674例
- 宜蘭縣566例
- 新竹市535例
- 嘉義縣473例
- 南投縣435例
- 花蓮縣409例
- 基隆市351例
- 臺東縣327例
- 嘉義市266例
- 澎湖縣168例
- 金門縣165例
- 連江縣23例
指揮中心指出，今日新增114例本土病例死亡個案，為67例男性、47例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、108例具慢性病史、76例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月12日，死亡日期介於6月2日至7月12日。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中，年紀較輕的有3位40多歲男性都有接種2劑、3劑疫苗，本身都有慢性病史，主要因為心肺衰竭、呼吸衰竭相關病症過世。
另外，4例MIS-C兒童重症個案，羅一鈞說明，第一位7月大女嬰沒有慢性病史，6月9日確診，6月20日開始出現發燒、嘔吐、喉嚨腫等症狀，6月24日住院，在X光顯示有肺炎，並出現發燒和皮疹狀況，院方懷疑是MIS-C。7月1日住院後給予免疫球蛋白治療，用藥後退燒，但發現意識改變狀況，住院當中另外安排電腦斷層頭部掃描發現水腦狀況，後續轉院到醫學中心手術做腦部引流後目前仍在加護病房治療觀察。
羅一鈞表示，第二位3歲女童本身沒有慢性疾病，5月31日確診，6月21日開始出現發燒疑似MIS-C等症狀，6月23日急診住院，經過心臟超音波檢查，發現個案有冠狀動脈擴大、心包膜積水並合併心因性休克和呼吸窘迫狀況，入住加護病房治療5天，投以免疫球蛋白、高劑量類固醇治療，目前已經病情好轉，在7月3日出院返家。
2位年紀較大的8歲、10歲小朋友目前也都病況好轉，已轉出加護病房，羅一鈞說明，8歲女童在6月8日確診，7月1日出現嘔吐、腹瀉、發燒，至醫院急診後，7月3日懷疑為MIS-C並住院治療，7月12日轉出加護病房至一般專責病房治療；10歲男童本身無慢性病5月27日確診，7月7日出現發燒、皮疹，7月11出現呼吸困難送急診，發現血壓偏低，懷疑為MIS-C，在7月14日轉出加護病房至一般病房治療。
羅一鈞總結，目前累積兒童重症98例，其中MIS-C佔最多38位，死亡人數仍維持22位沒有增加。
首例BA.5本土社區感染！已啟動疫調、接觸者採檢及加強監測
指揮中心公布，國內檢驗出1例Omicron BA.5本土社區感染個案，指揮中心已啟動相關疫調、接觸者採檢及加強監測作為。
指揮中心說明，今日公布之本土Omicron BA.5個案，為北部20多歲女性，已接種3劑疫苗，近半年無出入境紀錄，曾於今（2022）年5月中旬確診並康復。本次因同住家人分別於7月3日、7月5日確診，個案亦於7月5日出現流鼻水等症狀，7月6日快篩陽性，並至醫院進行PCR採檢，後續定序結果為 Omicron BA.5。目前該名個案及確診家人皆已隔離期滿，已掌握密切接觸者5人，均快篩陰性，衛生局已安排PCR採檢。
國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，指揮中心說明，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力；世界衛生組織（WHO）於今年7月13日資料指出，目前全球BA.4 及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，其中BA.5快速增加，佔比約為50%，BA.4佔比則上升至14%。指揮中心進一步表示，迄今已至少89個國家通報 BA.5變異株感染病例，並已於美國、英國、法國、德國等歐美多國成為主流株，造成疫情快速回升、住院數增加等情形，且於葡萄牙發現再次感染病例佔比增加，鄰近新加坡、日本、韓國、中國大陸、香港、紐西蘭、澳洲、泰國、印尼及越南等均報告社區感染病例，疫情亦漸升溫。
指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。另外，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。指揮中心呼籲民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54494
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