台中榮總提供肺癌個人化「精準醫療」病人5年存活率高

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十年前因喘氣及體重減輕就醫被診斷出第四期肺腺癌的65歲詹女士回憶，「一開始醫師跟我說基因檢測為陰性，只能接受化學治療，硬著頭皮在一年內接受了三種不同的化學治療，雖然一開始都有點療效，但沒多久就又復發，後來肺部還不斷長水，沒幾天就要抽一次水，後來偵測到一個新的基因突變，可以參加臨床試驗接受標靶藥物治療…」。
十年後，除了腫瘤獲得良好的控制之外，詹女士也恢復體力，每天可以走一萬步以上，且有能力分擔帶孫子的工作。
當時，詹女士便是參加臨床試驗使用最新的標靶藥物，病情才獲得重大的改善；另外，癌症的治療目標除了腫瘤縮小及延長存活期之外，也需要維持病人良好的生活品質；在診間，另外一位黃小姐勇敢抗癌五年，期間除了曾經到紐西蘭旅遊之外，也已回到職場工作。
精準醫療：根據病人特性給予「個人化的治療選擇」
臺中榮總胸腔內科楊宗穎主任指出，除了標靶治療藥物之外，現在有愈來愈多的治療方式可以用來對抗肺癌，重點是臨床醫師要能夠依據病人不同的特性予以個人化的治療選擇，預後可能就有不同的發展，也是癌症精準醫療的精神。
接軌國際肺癌治療趨勢！提高五年存活率
臺中榮總肺癌整合照護暨研究中心除了積極參與臨床試驗，接軌國際間最新的肺癌治療趨勢，也提供病人在現有的資源之外，有更多的治療機會。據國民健康署資料，臺中榮總肺癌病人的五年存活率，不管是全期別或是最困難的第四期皆優於全國醫學中心平均。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54442
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