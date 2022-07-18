巷仔內／找出離島醫療後送最佳方案　澎湖縣府勿裝聾作啞

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楊曜的出發點並沒有錯，長期來看是澎湖解決醫療後送問題的方法之一。只可惜，在預算科目不同、中央與地方經費有限下，並無法立即解決問題，即使未來有機會，但澎湖醫療資源提升要花上數年時間循序漸進，計劃落實前，後送回台的過程優化與問題上，還是有被解決的須要。
然而，在採訪過程中得知，澎湖民眾對目前醫療後送服務並不滿意，有關單位表面上，順從民意、願意重新招標接受其他航空業者參與新標案，卻又疑似設下限制，讓其他業者無法參與，做法難免有「為舊業者護航」之嫌。
以「直升機與固定翼」爭議為例，專家認為，固定翼飛機後送時效、舒適度與飛行條件都優於直升機，對於澎湖多數居民來說是最佳選擇，唯一缺點是無法降落在沒有機場設置的三級離島。
但業者統計，澎湖全區有98%以上醫療後送需求，都在本島或固定翼服務可到達之處，每年約只有約5件後送需求來自三級離島。過去這些後送需求，也常因外包民航業者請假，最後還是由國家出動空勤總隊載送，失去外包給民間直升機到三級離島載運病患的意義。
不過，我們檢視今年官方在相關標案內容，明訂業者「必需服務三級離島」，這讓固定翼飛機完全居於弱勢，無法公平與直升機業者競爭，甚至傳出有官員私下告訴新業者：「澎湖要同島一命」，不想得罪三級離島居民的心態，等於決定讓九成以上的澎湖人，繼續接受執行率低、速度慢又不舒適的原直升機服務。
這種說法也讓業者起了疑心，官方「表面上」同意新業者參與標案，實際上可能是為了保護舊業者。
此外，新航空業者向官方提出主張：利用固定翼飛機，讓澎湖地區九成以上民眾享有更快速與優質後送服務；至於固定翼飛機無法到達的三級離島，則利用快艇、尋求空勤總隊支援等方式解決。畢竟，快艇來回三級離島與本島間，速度快、機動性高，且還有空勤總隊做後盾，再由定翼機往返澎湖本島與台灣，提供民眾最好的後送服務...。只可惜，這種訴求目前並沒有得到官方肯定。
澎湖醫療後送服務，關係著超過十萬人的權力與醫療安全，當外界不斷提出原有外包業者的缺失，還有新航空業者有意提供更佳服務同時，中央與地方政府反應卻十分冷淡，這很可能與年底縣市長選舉即將到來有關，相關單位或主管只想著「選舉到了不犯錯」，導致沒人願意爭取醫療後送更好的服務。
公務機關與候選人「多做多錯」的想法，加上部份媒體為特定業者擦脂抹粉，都可能葬送外島民眾權力與生命。我們對於立委希望長期投資外島醫療的想法，舉雙手贊成，但有關單位仍應注重十萬澎湖居民當下權力，不要再裝聾作啞，用廉價的「同島一命」來敷衍相關問題。