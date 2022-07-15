改善夜尿降慢性病、骨折風險！醫教６習慣，不夜尿、睡好覺更有助養生！

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程威銘醫師首先解釋，夜尿的定義在於「睡著後要起來上廁所，上完廁所後還要回去睡覺」，且不止一次。若是晚上睡覺前就上完廁所，或是上完廁所後沒有要回去睡覺，這就不算是夜尿。這定義也說明著最顯而易見的影響關鍵，就是干擾睡眠。
大家都知道睡眠品質很重要，睡不好健康、心情都不好，除了容易引起慢性疲勞、容易打瞌睡以外，也容易讓身體出現慢性發炎，影響的也包括較受重視的心血管疾病，三高、糖尿病風險都會比一般人來得高，也可能形成憂鬱症等精神疾病。
另外，有夜尿情況者普遍都有一定的年紀，這年紀通常也是骨密度較低或確實已經有骨鬆的族群，晚上起床上廁所，半睡半醒、開燈前光線昏暗，摔倒骨折機率相當高，特別是若再加上浴廁地面濕滑更是危險，很多骨折發生的地點就是在浴廁，且多是在摔下去骨折後才發現骨鬆。
除此之外，枕邊人的睡眠也容易受到干擾，連帶也可能出現身體和心理健康的影響，後續出現的情緒問題、家庭問題、更進一步衍生出的其他問題等，也會是需要考量的。雖看似都是間接影響，不過確實都存在著影響健康及生活的風險。
醫指夜尿常見３大原因，淺眠、睡眠障礙也在其中！
程威銘醫師表示，夜尿的成因大致可分成尿太多、容量小、睡眠問題三大類。尿太多常見因受一日水分攝取分配不佳影響，如睡前喝水或是有喝茶、喝咖啡等利尿飲品、飲食太鹹等所影響，睡覺時自然容易想起床上廁所。值得一提的是，飲食太鹹、心血管不佳等血循不佳的族群，下肢較容易水腫，這也意味著身體會有較多的水分滯留於體內，也可能增加晚上的尿量。
膀胱容量小原因也相當多，包括了膀胱過動症、男性的攝護腺肥大等，許多疾病都可能使得儲尿量變小，一有些尿量堆積也會想跑廁所，這類族群除了晚上夜尿以外，也常見早上有頻尿、尿急的情況。
至於睡眠問題這聽起來或許有點奇怪，但事實上睡眠品質較差、淺眠者，很容易因為膀胱一有點點尿量就被膀胱叫醒，這類族群就可能常會有「奇怪？明明都起來上廁所了，尿卻沒尿多少。」的情況。上述這些問題也可能同時存在、環環相扣，受夜尿困擾者都需要留意。
改善夜尿從生活習慣著手，不夜尿、睡好覺更有助養生！
程威銘醫師表示，改善夜尿可從良好的生活習慣著手，例如最基本的，睡覺前先尿尿、清空膀胱，讓膀胱在夜間睡眠時儲尿量足夠。
除此之外，喝水的時間盡量以早上為主，晚上當然還是也要補充水分，但在晚餐之後就建議減少，特別是在睡覺之前，若是在吃完飯後還是時常覺得渴，那代表著早上的水分補充不夠多，可從這點改善。咖啡、茶等具利尿作用的飲品，自然也是建議在早上喝，晚餐後避免。若是自覺晚餐吃太鹹，就從飲食習慣調整。若是為了吃藥而喝水，建議喝一兩口即可，避免大口飲水、豪飲。另外晚餐飯後也可以抬腳看電視，讓下肢水腫、滯留的水分盡早回到體內，也有助避免夜尿。
若上述這些都作到了，但還是有夜尿習慣，自然盡早尋求醫師協助了解原因，對於夜尿改善、防範相關延伸問題更有幫助。
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