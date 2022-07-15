特企／用科技推廣善的力量　村里平安箱救助邊緣戶家庭

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用科技力量解決社會問題、用草根力量實踐社會創新
全球社會創新首先推出「村里平安箱」，將每月初二及十六拜拜所需的食物等物資集結成箱，販售給一般企業行號，在拜拜結束後，再交由當地里長前往領取，並轉交給里內的邊緣戶，如此一來，公司行號除了可以節省採購物品的時間，還能用經濟實惠的價格購買，最重要的是還能造福邊緣戶，且只要登入平台網站，就可查詢平安箱去處，過程十分透明。另外社會創新還有跟超商通路合作或是直接宅配，讓邊緣戶取物資又不用擔心被貼標籤。其實做善心不局限於拜拜，全球社會創新還推出「開學平安箱」，幫助偏鄉地區即將上小一的新生們，準備其最需要的開學用品，目前亦在規劃老中青三代的「健康平安箱」，讓想參加善舉的企業跟民眾都可以加入。全球社會創新還榮獲台灣尤努斯創新獎-評審特別團獎、經濟部Buying Power社創選品等殊榮。
推出限定中元節平安箱 廣邀企業一起做愛心
每年農曆七月中元節是中元普渡的大日子，不管是企業或個人都會準備相當豐盛的食材來祭拜，所以全球社會創新因應此節慶，推出中元節限定「中元普渡用平安箱」，邀請企業一起分享平安、做愛心，將普渡完的物資捐贈給邊緣戶，讓物資能被需要的人充份食用不浪費，且企業不用再額外支出就能盡到企業社會責任，創立多贏局面。
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