COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／用科技推廣善的力量　村里平安箱救助邊緣戶家庭

▲村里平安箱救助邊緣戶家庭。（圖／資料照片）
▲村里平安箱救助邊緣戶家庭。（圖／資料照片）

本報訊

2022-07-15 18:00:58

宜蘭縣羅東鎮北成里一位老奶奶，總是騎著三輪車，每天蒐集回收紙箱以賺取50元餐費，為求得溫飽每日努力不敢懈怠，後來在北成里里長的幫助下，向「全球社會創新」公司申請「村里平安箱」，從那時起，老奶奶的三輪車上不再只是回收紙箱，而多了一箱箱的村里平安箱。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全球社會創新以設計APP起家，在民國100年獲得與新北市政府合作的機會，協助創建「智慧里長」系統，為了讓新北市的里長們都能理解系統使用方式，於是創辦人林攸信與團隊前往各區舉辦說明會，也因此結識了許多里長，因緣際會下發現部分里長會轉交物資救助邊緣戶，創辦人林攸信備受感動，因此開啟了全球社會創新業務轉型，全力跟里長們合作，在里長的幫助下，在「行動村里公益平台」上幫忙登錄需要救助的邊緣戶，所謂的邊緣戶非低收入戶，而是因為疫情失去工作或是其他因素急需用錢的家庭，創辦人林攸信表示，他們的物資無法全面救濟低收入戶，且低收入戶已有政府補助，所以他盡所能幫助非常緊急需要物資的家庭，8年來，已經送出16萬箱，共幫助3萬多的家庭，且許多知名企業比如101大樓、禮客outlet、大師房屋、第一金證券等皆加入物資救助箱活動。

用科技力量解決社會問題、用草根力量實踐社會創新

全球社會創新首先推出「村里平安箱」，將每月初二及十六拜拜所需的食物等物資集結成箱，販售給一般企業行號，在拜拜結束後，再交由當地里長前往領取，並轉交給里內的邊緣戶，如此一來，公司行號除了可以節省採購物品的時間，還能用經濟實惠的價格購買，最重要的是還能造福邊緣戶，且只要登入平台網站，就可查詢平安箱去處，過程十分透明。另外社會創新還有跟超商通路合作或是直接宅配，讓邊緣戶取物資又不用擔心被貼標籤。其實做善心不局限於拜拜，全球社會創新還推出「開學平安箱」，幫助偏鄉地區即將上小一的新生們，準備其最需要的開學用品，目前亦在規劃老中青三代的「健康平安箱」，讓想參加善舉的企業跟民眾都可以加入。全球社會創新還榮獲台灣尤努斯創新獎-評審特別團獎、經濟部Buying Power社創選品等殊榮。

推出限定中元節平安箱　廣邀企業一起做愛心

每年農曆七月中元節是中元普渡的大日子，不管是企業或個人都會準備相當豐盛的食材來祭拜，所以全球社會創新因應此節慶，推出中元節限定「中元普渡用平安箱」，邀請企業一起分享平安、做愛心，將普渡完的物資捐贈給邊緣戶，讓物資能被需要的人充份食用不浪費，且企業不用再額外支出就能盡到企業社會責任，創立多贏局面。

更多訊息請至「行動村里 村里平安箱」FB官方粉絲團查詢或私訊小編。

提升北榮防疫量能　洪萬傳慈善基金會捐萬份快篩試劑

賈永婕奔走半年如願！成立慈善協會　盼將募款化為大愛

股神巴菲特慈善午餐「最終場」！目前拍賣價喊到8922萬

超商御飯糰越來越少人吃了？眾揭「致命敗筆」：實在可怕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀