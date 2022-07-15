【肺炎鏈球菌疫苗專題】「免疫負債」效應 嚴防肺炎鏈球菌和流感反撲 民眾準備好了嗎？

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COVID-19新冠疫情逐漸降溫，民眾越來越期待防疫規範鬆綁。不過，近日醫師接連警示，經過逾兩年超高規格防疫，全球解封過程中，「免疫負債」恐引發肺炎鏈球菌與流感等病菌反撲。屆時若新冠疫情未完全解除，可能演變成「雙疫夾擊」狀態。
除了提高新冠疫苗完整接種率，對於兒童、老人以及免疫缺損等高風險族群來說，「接下來的秋冬，流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗可能更重要。」
「免疫負債」效應 嚴防今冬病毒反撲 台灣準備好了嗎？
衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎醫師指出，這兩年多來各種病毒幾乎都沒有流行。以流感為例，2020年之後，台灣流感幾乎是零、「重症流行曲線都平了、躺在地上」。「尤其是初生世代，這兩年多都沒有經過病毒洗禮、沒有病毒感染！」
「但這些病毒很可能會反撲，也就是『免疫負債』效應！」林口長庚醫院副院長邱政洵指出，「比如說，近期澳洲等南半球國家，流感已經開始多了起來。」
不只是流感，李秉穎說，先前已經有國家發現到部分病毒突然增加的現象。澳洲現在更面臨「雙疫夾擊」，流感跟COVID-19一起流行。
面對可能來襲的病毒細菌反撲，邱政洵指出，「高風險族群一定要把自己的免疫力提高，該打的疫苗就是要打。」
公費流感疫苗涵蓋廣 肺鏈疫苗拼圖缺兩塊
疾病管制署日前公布，我國今年準備了610萬劑流感疫苗供民眾施打，包括幼童、50歲以上成人和免疫缺損等高風險族群都在公費施打對象當中。至於肺炎鏈球菌疫苗，除了原有的幼童以及75歲以上長者，今年則擴大施打對象至71歲以上民眾也納入公費施打對象。
不過，高風險族群只有這些人嗎？
以侵襲性肺炎鏈球菌感染來說，「若是以年齡作為風險考量，大部分國家就是建議65歲以上是高風險族群！」邱政洵指出，其實不只是高齡而已，ACIP從幾年前就設定目標要逐步推動年長者以及高風險族群的肺炎鏈球菌疫苗公費施打計畫。
畢竟一旦這些人發生侵襲性肺炎鏈球菌感染，病情通常相對嚴重，嚴重時甚至可能致死。
李秉穎醫師指出，嚴重肺炎鏈球感染在年齡兩端比較嚴重，包括小孩、老人。孩童部分，在我國目前已經列入常規施打疫苗；高齡族群的部分，先進國家也已經將65歲以上納入公費施打。主要是因為不管在哪一個國家，年長者肺炎鏈球菌感染的疾病負擔都是比較大，也是老人死亡常見原因。另外，在流感重症引發的老人死亡案例中，部分也是因為併發肺炎鏈球菌感染才會死亡。
「我們在每五年一次的疫苗基金計畫裡，也已經把65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗、納入時程。原本預計109年起提供65歲以上長者公費接種。只是現在碰到新冠疫情、已經超過了既定時程。」李秉穎說。
「新冠肺炎期間，侵襲性肺炎鏈球菌感染變得很少，再加上經費預算因素，這使得公費肺炎鏈球菌疫苗擴大施打對象的時效性相對變得可以『逐步推進』！」邱政洵說，今年下降到71歲，之後可能也會降到65歲。
也就是說，雖然今年65歲到70歲長者沒有包括在公費肺炎鏈球菌疫苗施打對象，但ACIP建議65歲以上成人與高風險族群應該要施打。
疫苗基金有限 地方政府補位
「肺炎鏈球菌可以說是老人重症死亡最重要的一個細菌！」李秉穎醫師表示「當呼吸道病毒感染增加的時候，肺炎鏈球菌感染就會增加；且比起新冠病毒，流感是一個更容易引起肺炎鏈球菌感染的病毒，所以未來秋冬的肺炎鏈球菌疫苗跟流感疫苗可能更重要。」
先前因為缺乏新冠疫苗，國人搶打肺炎鏈球菌疫苗，今年許多人已經完整接種新冠疫苗，甚至已經感染過COVID-19。肺炎鏈球菌疫苗還需要施打嗎？
邱政洵醫師提醒，不可諱言，這兩年侵襲性肺炎鏈球菌的案例真的不多，但是「難道孩童就會停止施打公費的肺炎鏈球菌疫苗？當然不是！」，更重要的是「隨著疫情慢慢緩和，不只是病毒，細菌也是會反撲的！如果沒有照著時間打，體內沒有準備好來對抗、預防這些感染症。一旦這些細菌或是病毒反撲的時候，就會成為第一個遭遇風險的族群！」所以，不管有沒有新冠疫情，長者、免疫力低下的高風險族群，不只是新冠疫苗，其他該施打的疫苗，都應該按照時間施打，「不需額外打，不需提早打，但該打的都要打！」。
在今年秋冬來臨前如何做好準備？有鑑於不少地方縣市政府已經先一步擴大公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象至65歲以上，建議民眾不妨了解一下所處地方縣市是否有相關福利。李秉穎表示，「我們當然也是鼓勵地方政府能夠把肺炎鏈球菌疫苗對象放寬年齡限制到65歲以上，這是國際認定的高風險因子。弱勢也是另外一個要考慮的對象。此外，免疫功能不良等高風險族群，一旦感染也是相對危險，即使沒到65歲都應該施打。」
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