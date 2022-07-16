COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

瓜地馬拉與臺大醫院共執醫療計畫　致贈畫作展國際友好

瓜地馬拉與臺大醫院共執醫療計畫　致贈畫作展國際友好
瓜地馬拉與臺大醫院共執醫療計畫　致贈畫作展國際友好

健康醫療網

2022-07-16 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tirado）先生為了表達台瓜兩國邦誼友好，且感謝臺大醫院與瓜國共同執行「運用醫療科技提升孕產婦及新生兒保健功能計畫」，捐贈瓜地馬拉知名國際藝術家卡德納斯（Mod Cárdenas）之畫作Festejo（慶祝| The Celebration）予臺大醫院；臺大醫院則回贈吉祥物醫寶玩偶，展現台瓜國際友好並為臺大醫院增添文藝氣息。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台瓜兩國邦誼友好共　執瓜國醫療計畫

瓜地馬拉籍的藝術家卡德納斯不久前與其他拉美藝術家在台展出其作品。瓜地馬拉駐台大使葛梅斯先生，鑑於台瓜兩國邦誼友好，且與本院共同在瓜國執行「運用醫療科技提升孕產婦及新生兒保健功能計畫」，爰表達盼於展覽結束後捐贈卡德納斯的作品予本院以表謝忱。

國際藝術家卡德納斯畫作　Festejo代表醫療使命

卡德納斯為瓜地馬拉的知名國際藝術家，擁有臨床心理學學位，目前是位自學而成的全職藝術家，其創作以繪畫和雕塑為主，公共藝術作品遍布瓜地馬拉、美國及義大利等國家，為瓜地馬拉街頭藝術的先驅。

本次捐贈給臺大醫院的畫作Festejo （慶祝| The Celebration），創作靈感取自於藝術家對不同時刻的自然景觀及水域景色的觀照連結，使用自然的元素來創作，用水作為準備畫布和顏料的主要工具，而噴漆則為空氣的象徵。藍色具有將我們帶回個人經歷的象徵意義，而所有的回憶和瞬間都比我們當下的經歷更深刻。在藝術家的理論中，正義冷靜、忠誠和力量是藍色的特徵，也代表著臺大醫院對於醫療的努力以及使命感。

畫作佈置兒童醫療大樓　添文藝氣息

本次瓜地馬拉捐贈畫作布置於兒童醫療大樓，兒醫大樓運用公共藝術營造兒童遊戲場域，結合豐富多元創作，打造屬於兒童的專屬醫療藝術空間，門診有充滿童趣的候診空間，住院有充滿想像力的遊戲室，整棟大樓有各式各樣的公共藝術，結合了兒童醫療環境的公共藝術，除了專業的醫療之外更增添了文藝氣息。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54456

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

疫情反覆　中國首款國產口服藥申請上市獲受理

台2.6萬名孩童接受早療！　撕掉標籤把握孩子成長黃金期

covid-19高死亡率必定帶來經濟高衰退率？陳建仁新書這樣解釋

土耳其確診數翻倍　政府籲高危族群快打加強劑

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀