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破案大合照「員警偷比中指」！網抓包瘋傳　本人解釋後GG

▲新北市中和派出所員警日前巡邏攔查機車查獲持槍彈男子，受到表揚，沒想到合照竟然有員警比中指。（圖/中和警好讚臉書）
▲新北市中和派出所員警日前巡邏攔查機車查獲持槍彈男子，受到表揚，沒想到合照竟然有員警比中指。（圖/中和警好讚臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-16 16:16:27

新北市中和派出所員警日前巡邏攔查機車，結果查獲李男涉嫌持有制式槍彈，市警局警政監事後至派出所頒獎表揚，並將合照貼在臉書上。沒想到卻被眼尖網友發現，一字排開的員警當中，最右邊的警員竟然「比中指」合影，雖然緊急將照片下架，但許多網友早已備份根本來不及，而最後該員警也被以申誡懲處，掀起一波話題。

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據了解，新北市中和警分局中和派出所員警賴信成、黃柏安二員，8日在轄區巡邏時盤查可疑男子，在後座乘客李姓男子（39歲）隨身的硬殼夾鏈包內，涉嫌藏有奧地利製克拉克制式手槍一把，兩個彈匣及子彈8顆，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦，以兩萬元交保。

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▲中和兩名員警日前攔機車盤查時，結果發現一名男子涉嫌藏有奧地利製克拉克制式手槍一把，兩個彈匣及子彈8顆。（圖/翻攝畫面）
而破案之後，臉書「中和警好讚」則在14日曬出長官親赴所內慰勞合照，只見員警、分局長都對著鏡頭露出笑容，全部人都對著鏡頭比出「大拇指」，沒想到卻有眼尖網友發現，站在最右邊員警不僅沒有比讚，還偷比中指，讓不少網友傻眼狂酸「感謝最右邊那個優秀的警察人員，對中和治安的付出沒有中指（終止）」。粉專小編發現後緊急下架照片，但早已來不及被傳到各大論壇上，引起話題。

而據《Ettoday》報導，中和警分局長官也找來比中指同仁詢問，該員解釋「我不是比中指，其實是要比一個OK的手勢，那是角度問題」，狡辯言論讓分局長相當傻眼，對他記了一支申誡並將加強輔導教育。中和派出所長趙和湘氣憤表示「別人這麼辛苦破槍砲案，他沒資格在那邊做這種事！」而目前臉書原本的合照已經消失，目前已經換成最右方員警沒比中指的照片。（編輯：張嘉哲）

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▲目前臉書原本的合照已經消失，目前已經換成最右方員警沒比中指的照片。（圖/中和警好讚臉書）

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