陳建仁出新書　用「因果螺旋」試想COVID-19的防疫之道

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像COVID-19這樣的新興人畜共通傳染病，也可以利用因果螺旋模式來試想可能的防疫之道。世界衛生組織是在2020年 1月7日宣布COVID-19的病原體是新的病毒，與SARS和MERS同屬冠狀病毒家族，並將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。由於COVID-19蔓延得很快，它的傳染窩、傳染途徑、潛伏期、症狀徵候、自然史等特性也很快地被釐清。可惜的是，它未能在最早的發源地被有效控制，以致擴散到中國各省市以及全球190多個國家。截至2022年5月16日，已造成至少5.18億名確診病例，以及至少627萬人死亡。
整個全球大流行的演進，如圖所示，從一個病毒感染到首位人類宿主，侵入表現ACE2受體的細胞，致使病毒大量複製繁殖，持續感染其他的細胞，造成組織與器官系統的病理變化，產生嚴重臨床症狀、呼吸衰竭甚至死亡。在該病例發病期間，透過密切接觸或汙染環境，而將病毒傳給醫護人員、家人親友、同學同事。病毒就會擴散到家庭、學校、職場、社會、國家、全世界，使因果螺旋的範圍籠罩整個地球，「星星之火、足以燎原」就是最好的寫照，COVID-19因此帶來家庭生計艱困、社會恐慌、國家動盪、全球蕭條。
一個人會不會得到感染、病毒在體內會不會繁殖很快、是否發病？決定於宿主的遺傳基因、免疫能力、健康行為、預防接種。
一旦進入潛伏期，能否快速篩檢、早期發現、隔離治療、適切使用抗病毒藥物，就決定了個人是否會發生症狀徵候、重症和死亡。在個人感染到痊癒或死亡的第一階段，宿主與社會（醫護）環境扮演很重要的角色。要預防病毒由個人傳給醫護人員、親朋好友、同事同學而造成社區傳播，醫療體系的超前部署、院內感染管控的落實、篩檢量能的提升、疫調匡列的確實執行、居家隔離的嚴格監控、自主健康管理的強化、口罩等防疫物資的量產與分配、個人衛生習慣的實踐、避免減少群聚活動、實名制進入公共場所等與精準防疫有關社會環境因素，在第二階段的社區防疫就變得很重要。
要讓疫情對家庭、社會、國家的衝擊降至最小，在第三階段還必須對低收入家庭、殘障人士、老弱婦孺、受創行業，進行救濟紓困。為了維持中小企業的發展，振興券的有效率而有效益地發放也很重要。在疫情期間的線上上班上課、電子商務、遠距醫療等宅經濟的發展，減少健康不平等、降低城鄉落差，可以穩定社會經濟的發展。在自由民主多元開放的國家，疫情的公開透明對於建立民眾對政府的信任相當重要；落實個人資料與隱私權的保護，才能鼓勵民眾配合防疫規定。換句話說，包括跨部會整合的社會環境因素，在社會安定和國家安全扮演最重要的角色。
現今，人與人、國與國的連結比昔日更密切。在COVID-19大流行的網羅下，沒有一個人是安全的，除非每一個人都安全；也沒有一個國家是安全的，除非每個國家都安全。以疫苗接種為例，截至2022年5月底，世界上還有許多國家的疫苗覆蓋率相當低，特別是非洲國家，亟待他國大力支援。要應用接種疫苗來遏阻大流行，就是要達到「四海一家、世界大同」的理想，積極協助低收入國家早日普及接種，使所有國家都能阻斷病毒的擴散、複製與突變，避免新變異株的產生。
本文摘選自《因果螺旋》，圓神出版，作者：陳建仁。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54430
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