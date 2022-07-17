嚴峻疫情強化保護力　染疫孕婦開心迎新生兒

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在所有個案中並非所有染疫孕婦都進行剖腹產，在適當條件下，染疫孕婦也可以進行自然產，其中一名24歲陳小姐，懷孕35周第二胎，在中榮接受規則產檢。最近因有上呼吸道症狀，使用家用快篩陽性確診，居家隔離中。確診隔日，卻因發燒合併心悸及輕微胸痛至本院急診就醫。經急診產科醫師評估後，此名孕婦已有自發性產兆，但COVID-19 PCR陽性，且Ct值高達13，傳染力極高。
隨即啟動婦兒團隊，所有醫護人員穿著防護裝備，轉送孕婦至負壓隔離手術室待產，全程共有六名產房醫護團隊幫助此孕婦接生，外頭還有其他醫護人員全程戒備，就怕有閃失，歷時約四個小時，產下一名男嬰。經兒科醫師評估，寶寶很健康，PCR採檢皆為陰性，但配合防疫規定，寶寶暫時於兒童加護病房觀察，無法母嬰同室。因無法施打減痛分娩，陳小姐於第一產程時，不自主地用力，造成子宮頸之裂傷。醫護人員有動力濾淨式呼吸防護具的協助，保持良好通氣及視野，在最短時間內完成會陰傷口跟子宮頸裂傷的修補，減少產婦的出血。因自然產恢復良好，產後第二天完成新冠肺炎抗病毒藥物治療後，即返家隔離。
染疫孕婦無法減痛 居隔期間須更注意
自然產對於產婦產後恢復快、產後傷口也較不痛，但自然產的不確定性較高，包括產程進展是否順利及產道裂傷出血等，染疫孕婦較無法被施打減痛分娩，所以待產過程的產痛控制是另大考驗。對於染疫孕婦生產方式的選擇，除孕婦之意願外，仍須綜合考量到染疫孕婦心肺之負荷、疼痛控制及有限的醫療量能。
接生團隊相關流程皆已完備妥善，且為因應COVID-19疫情，制定相關配套處理流程以供孕產婦參考，並設立孕產婦急診檢傷快速通道及產房負壓手術室，讓所有孕婦皆能安心生產。染疫孕婦居家隔離期間，務必密切觀察自身症狀，若出現以下警戒症狀（意識變化、靜止 下心跳仍過速（≥ 120bpm）、呼吸困難、急促、喘鳴聲、發紺、持續胸痛/胸悶、咳血、下肢異常壓痛及明顯腫脹、嚴重脫水、少尿、營養不良、皮膚非創傷性多處瘀斑、高燒≥39℃且超過48小時，嚴重的其他症狀）或產科急症或可能須立即外科手術之徵兆，請立即就醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54475
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