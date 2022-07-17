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疫苗副作用分3大類　中醫教你用「吃」來緩解

疫苗副作用分3大類　中醫教你用「吃」來緩解
疫苗副作用分3大類　中醫教你用「吃」來緩解

健康醫療網

2022-07-17 16:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】隨著新冠疫苗開打第4劑，許多民眾開始擔心疫苗副作用而猶豫要不要打，但中醫指出，施打疫苗仍是「利大於弊」的選擇；若擔心接種新冠疫苗後產生不適副作用，可透過中醫調理體質及身體修護，比起西醫治療來說，不僅使用限制少，對身體副作用也比較小。以下整理出常見3類疫苗副作用，與相應的日常保養藥方。

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中國醫藥大學附設醫院中醫內科主治醫師歐世宸表示，疫苗的原理是以自體病毒抗原來誘發免疫系統，在中醫是人體正氣抗邪的表現；當部分患者出現疫苗副作用，就等同於染疫輕症，就需依照各種症狀對症下藥，但不用擔心會影響抗體的產生。

新冠疫苗後副作用主要可分為以下3類，並整理相應中藥方，提供民眾在看診拿藥、生活作息調理上的參考方向：

疫苗常見副作用，中醫分3類
疫苗常見副作用，中醫分3類
但歐世宸提醒，若出現少見的不良反應，如嚴重的過敏反應、出血症、心血管事件、神經病變等，則需特別警覺是否有危重症的可能性，應密切注意觀察服藥的後續反應，若有不適仍需盡快就醫。

長新冠中醫食療法：熬湯、煮粥，茶飲皆可

此外，也有新冠確診者在康復後仍持續長新冠症狀，該如何用中醫調理？中國醫藥大學附設醫院中醫部醫師賴香君表示，新冠肺炎在中醫是因為受到「疫戾」之氣而發病，而長新冠則是因新冠肺炎急性感染後，人體的陰陽氣血尚未完全恢復，而表現出各種虛勞的病徵。常見症狀及調理方式如下：

脾胃氣虛型：疲倦、胃口不佳、腹脹、便稀軟

建議處方為參苓白朮散，亦可搭配黃耆、黨參、山藥、茯苓、芡實、白扁豆、蓮子、薏苡仁等藥材煮粥、熬湯，以配合食療調理。

肺胃陰虛／氣陰兩虛型：疲倦、胸悶、口乾、心悸、乾咳

建議處方為沙參麥冬湯、生脈飲。亦可搭配紅景天、西洋參、麥門冬、百合、銀耳、桑葚等，以煮甜湯方式飲用，也兼夏天消暑。

肝鬱氣滯型：憂鬱、焦慮、失眠、咽喉異物感

建議處方為加味逍遙散、柴胡加龍骨牡蠣湯。可搭配薰衣草、玫瑰、陳皮、佛手等沖泡茶飲，達養氣安神的效果。

清氣不升型：注意力不集中、腦霧、記憶衰退

建議處方為益氣聰明湯、升陽益胃湯，佐以石菖蒲、地龍、蔓荊子等。可搭配黃耆、黨參、天麻、肉蓯蓉等藥材，加入雞湯燉煮或熬粥，皆具食療功效。

關於確診者最擔心的新冠後遺症，包括：易喘易咳、後鼻咽部、咽喉有痰黏感等，賴香君建議可使用麥門冬湯、桔梗湯、栝蔞實等中藥治療；也能適當運用穴道按摩方式，或中醫養生功法，幫助提升抵抗力，有效緩解新冠肺炎帶來的不適症狀。

原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：發燒疲倦、胃口差⋯「疫苗副作用」分3類，中醫教你吃「它」緩解



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54487

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