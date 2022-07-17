疫苗副作用分3大類　中醫教你用「吃」來緩解

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新冠疫苗後副作用主要可分為以下3類，並整理相應中藥方，提供民眾在看診拿藥、生活作息調理上的參考方向：
但歐世宸提醒，若出現少見的不良反應，如嚴重的過敏反應、出血症、心血管事件、神經病變等，則需特別警覺是否有危重症的可能性，應密切注意觀察服藥的後續反應，若有不適仍需盡快就醫。
長新冠中醫食療法：熬湯、煮粥，茶飲皆可
此外，也有新冠確診者在康復後仍持續長新冠症狀，該如何用中醫調理？中國醫藥大學附設醫院中醫部醫師賴香君表示，新冠肺炎在中醫是因為受到「疫戾」之氣而發病，而長新冠則是因新冠肺炎急性感染後，人體的陰陽氣血尚未完全恢復，而表現出各種虛勞的病徵。常見症狀及調理方式如下：
脾胃氣虛型：疲倦、胃口不佳、腹脹、便稀軟
建議處方為參苓白朮散，亦可搭配黃耆、黨參、山藥、茯苓、芡實、白扁豆、蓮子、薏苡仁等藥材煮粥、熬湯，以配合食療調理。
肺胃陰虛／氣陰兩虛型：疲倦、胸悶、口乾、心悸、乾咳
建議處方為沙參麥冬湯、生脈飲。亦可搭配紅景天、西洋參、麥門冬、百合、銀耳、桑葚等，以煮甜湯方式飲用，也兼夏天消暑。
肝鬱氣滯型：憂鬱、焦慮、失眠、咽喉異物感
建議處方為加味逍遙散、柴胡加龍骨牡蠣湯。可搭配薰衣草、玫瑰、陳皮、佛手等沖泡茶飲，達養氣安神的效果。
清氣不升型：注意力不集中、腦霧、記憶衰退
建議處方為益氣聰明湯、升陽益胃湯，佐以石菖蒲、地龍、蔓荊子等。可搭配黃耆、黨參、天麻、肉蓯蓉等藥材，加入雞湯燉煮或熬粥，皆具食療功效。
關於確診者最擔心的新冠後遺症，包括：易喘易咳、後鼻咽部、咽喉有痰黏感等，賴香君建議可使用麥門冬湯、桔梗湯、栝蔞實等中藥治療；也能適當運用穴道按摩方式，或中醫養生功法，幫助提升抵抗力，有效緩解新冠肺炎帶來的不適症狀。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：發燒疲倦、胃口差⋯「疫苗副作用」分3類，中醫教你吃「它」緩解
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54487
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