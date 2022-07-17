中年婦女做「這1件事」美研究：降低30％乳癌風險

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這項研究刊登在《國家癌症研究所期刊》，由美國癌症學會的科學家，針對18萬位50歲以上的女性進行分析調查，研究單位在9年期間進行3項調查，查看這些女性的體重是否有出現任何變化。
研究發現，這些中年以上的婦女只要減重，就能降低乳癌發生率，若能減輕2.1公斤到4.5公斤，可以降低19％，如能降低4.6到8.9公斤，乳癌發生率可降低25％，如果可以減重9公斤以上，乳癌發生率更可降低32％，不過減重之後，體重至少要維持5年不復胖。
肥胖和許多癌症有關
根據統計，英國和美國每8名女性就有1人會在一生中某個時間點罹患乳癌，由於過去的研究發現，肥胖與乳癌發生率以及結腸、直腸、子宮內膜、食道、腎臟和胰臟等長出腫瘤機率有明顯相關。因此，美國癌症基金會進行這項調查，研究人員說，50歲以上的中年婦女，只要減重，就能降低乳癌發生率。
專家怎麼說
高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒說，減重對停經後婦女預防乳癌非常重要。這項研究以50歲以上女性為主要研究對象，是因為停經後卵巢不再有作用，而女性荷爾蒙來自於脂肪，但脂肪提供的是以E1荷爾蒙為主，E1雖然有女性荷爾蒙的作用，但卻易誘導女性組織癌化，而停經前女性的荷爾蒙來自於卵巢，為動情素E2，脂肪組織合成的荷爾蒙極少，關聯性較低。
但除了停經女性外，侯明鋒提醒，包括手術切除卵巢的女性，都要控制體重，未停經但卵巢功能不正常的多囊性卵巢患者也要減重，才能預防乳癌。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54484
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