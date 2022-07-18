肝病患者染疫怎麼辦？中醫師：用藥上需「兩者」兼顧！

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李深浦表示，人體唯一的化學器官就是肝臟，無論是感染新冠病毒、施打疫苗，肝臟都需要代謝、增強身體的所有機能。肝臟不只幫助免疫力，也能幫助人體恢復體能，當人體的體能正常，自然就能有對抗病毒的能力。
新冠疫情就如同戰爭般，李深浦指出，當人處在不安、恐慌中會間接影響睡眠、精神進而對肝臟造成傷害，建議民眾要好好放鬆、睡覺，免疫系統中肝臟扮演重要的角色。
肝臟能催化「藥物」在人體內發揮作用
若肝病患者感染新冠肺炎，李深浦坦言，在用藥上會比較困難，由於大部分藥物要產生效果都需要肝臟協助產生化學作用才能發揮好的藥效，因此當患者吃退燒藥時，吃下去不一定會退燒，服用抗病毒藥也不見得能殺死病毒。肝臟是一個受體，藥物要施展藥效時，需要受體、藥物產生共同反應，若沒有產生共同反應，藥物就會無法達到好的效果。
▲中醫師李深浦
肝病患者治療新冠 用藥上需「兩者」兼顧！
李深浦進一步指出，當肝病患者感染新冠肺炎後遭到病毒入侵，若沒有發高燒，組織就能快速修復，讓身體迅速恢復健康。肝臟病患在治療新冠上，除了要治療新冠肺炎所延伸的症狀，同時也要顧及肝臟用藥，通常會給予顧肝的藥材合併感冒藥一同服用，並針對病患的症狀來給予相應的對症治療。
保養肝臟元氣！醫師：充足睡眠＋多元營養+優質養肝中藥
在傳染病盛行的時代，免疫力的強弱和生活品質扮演重要角色，李深浦呼籲，若要保持良好的免疫力，必須有充足的睡眠，切勿房事過度，並且適當地保護肝和腎，保養肝臟除了使用中藥補氣外，攝取多元化的營養也很重要，也要注意氣溫變化減少食用過多的冰涼飲食。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54449
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