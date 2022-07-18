2022第12屆亞太地區醫療資訊年會將在台灣盛大舉辦

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APAMI 2022由社團法人台灣醫學資訊學會承辦，大會以「具有互操作性和國際標準的醫療智能」為主題，廣徵世界各地的官產學界進行論文及研究投稿，並邀請國際與台灣之醫療資訊相關領域專家進行演講，期望透過國際會議之舉辦，作為國際資源共享與區域鏈結之平台，展望我國AI技術與資通訊科技在台灣醫療智慧現況與趨勢，讓我國人工智慧在健康照護、臨床實踐、研究數據和創新應用放眼國際，同時探究目前國際新興議題，打造一個國際互動與研究合作會議展覽。
生物資料整合單一入口，加速台灣迎向精準醫療與人工智慧數據分析的黃金十年
健康數據運用的持續演化，當前是以computable biomedical knowledge的觀念將健康數據從基本的收集、儲存與交流，推展到以數據所建置的知識基礎，提升醫療服務而促進人類健康福祉，而此整體架構的建置則有賴於各領域專家的合作，國家衛生研究院執行衛生福利部「健康大數據永續計畫」規劃建置「台灣健康大數據整合服務平台」之單一窗口服務網站，10/15於APAMI會議中舉辦Gateway to Health Data Research論壇，邀請國內外專家從生醫數據的收集運用到衍生健康醫療福祉知識的持續累積進行深入分享與交流，期許台灣在數據應用能發揮優勢，共同提昇台灣國際醫療競爭力。
本次活動除投稿者外，與會人員免費參加，歡迎大家踴躍報名共襄盛舉。
活動資訊：https://apami2022.tw/
報名網址：https://reurl.cc/VDkVAA
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54490
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