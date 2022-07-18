免疫低下病患施打新冠疫苗　抗體竟比一般人低1.3-23倍

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疫情趨緩，當社會逐步回歸正常生活，有一群人仍擺脫不了疫情下的困境，其中免疫低下患者（血癌、接受化放療、器官移植、接受免疫製劑治療、HIV及先天性免疫不全）由於自身免疫問題，施打新冠疫苗產生的抗體與保護力相較一般人低。臺灣病友聯盟與台灣癌症基金會於今年4月進行一份病友疫情困境調查發現，近8成病友已打完3劑新冠疫苗，但仍有35%病友擔心即使打完3劑保護力仍不足；67%病友表示為增加保護力而施打疫苗，71%病友認同疫苗的保護力與自身免疫力高低有關。
台灣癌症基金會執行長賴基銘醫師表示，身為血腫科醫師也非常兩難，癌友在面臨施打新冠疫苗可能須暫停治療，或是化療期間不建議施打疫苗，但同時也擔心病患染疫後所面臨的風險，癌症病友因為自體免疫狀況，即便接受三、四劑的疫苗後，保護力仍不如一般人。根據疫情指揮中心公佈的COVID-19死亡人數統計，截至7月13日，其中癌友就佔13%1。
3成病友不知自己是否為免疫低下族群
依疫情指揮中心指示，經醫師評估有免疫不全或免疫力低下病患應接種基礎加強劑。臺灣病友聯盟理事長吳鴻來表示，從這份問卷也發現，有3成病友表示不知道自己是否需施打基礎加強劑，顯示病友可能仍不清楚自己是否為免疫不全或低下族群；而有2成清楚自己需接種基礎加強劑，但其中有一半的病患並無接種，原因多是擔心影響治療，或化療期間無法施打以及都待在家應該不會染疫等，這群病友在治療與防疫之間出現掙扎，影響日常外出生活。
台灣移植醫學學會理事長吳麥斯指出，國外臨床研究顯示免疫低下病患施打新冠疫苗後，抗體反應並不如一般人，其中血癌病患於接種後僅有50%能產生抗體反應，而器官移植病患則僅有31%2。而抗體數量的表現也是，自體免疫疾病患者比一般人低1.2倍、血癌病患則低1.4倍、器官移植者更是低於23倍3。在保護力不足的情形之下，國外臨床統計指出，免疫低下病患即使施打疫苗，相較於一般人，確診後重症與死亡風險依舊較高，加護病房（ICU）使用率是1.5倍，死亡率則是2倍4,5。
藝人唐玲怕染疫不敢出門 回診晚一步發現癌轉移
問卷顯示，過半病友認為疫情影響就醫治療，超過6成病友擔心自己有較高機率染疫，也害怕出門或與人接觸。藝人唐玲也表示，去年5月疫情爆發時躲在家兩個月而錯過該月的回診，結果回院檢查發現卵巢異常腫大竟是胃轉移惡性腫瘤，今年年初進行卵巢摘除手術後，近期又被醫師評估需接受化療，恐懼感再次襲來，一方面害怕治療，一方面也擔心自己打了化療後免疫力更差，在未打滿三劑情形下如果不小心確診，身體恐怕承受不住。
病友期待有提升保護力藥物 借鏡國際盼早日有新解方
新冠肺炎是全球公衛問題，吳麥斯理事長提醒，免疫低下病友一旦確診，因免疫力低難清除病毒，長期攜帶病毒未清恐是導致新變種病毒頻發的原因。因此解封後的歐美及鄰近亞洲國家，也有針對於該病患族群的新防疫解方，包含原有的接種疫苗的主動免疫方式，也希望能有直接注射抗體、給予保護力的被動免疫方式，呼籲免疫低下病患需有更多重的防疫保護，也盼借鏡國際早日有適用於免疫低下病患的新解方。
- 全球疫情地圖即時更新 https://covid-19.nchc.org.tw/index.php，統計至2022年7月13日止。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54464
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