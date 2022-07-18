無辣不歡究竟健康嗎？　營養師揭「吃辣降低死亡風險」但切忌過量！

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▲ 營養師提出，雖然吃辣引發不適，但可改善健康。（示意圖／Pixabay）
「辣」的感覺從何而來？辣椒素（Capsaicin）存在於辣椒中，是一種油狀化合物，可與舌頭和消化道的痛覺感受器結合。當你咬一口辣椒時，辣椒素會讓大腦感覺「口腔著火了」，但辣椒素實際上不會灼傷你。它會誘使大腦認為體內發生溫度變化，從而產生熱和疼痛的感覺。
在食用辛辣食物時，體溫確實會升高，以使身體降溫。身體會做出自然反應，試圖清除辣椒素引起的不適感，因此會流鼻涕、出汗、流淚、流口水。辣椒素通常在大約20分鐘後，與口腔中的痛覺感受器解除連結。但一旦辣椒素通過消化系統，就會引發一系列症狀，例如腹部燒灼感、打嗝、喉嚨腫脹、噁心、嘔吐、排便疼痛，甚至腹瀉。
▲ 辣椒素一旦通過消化系統，可能引發一系列不適症狀。（示意圖／Pixabay）
吃辣有什麽好處？研究表明，與每週吃辛辣食物少於一次的人相比，每週吃六次辛辣食物的人，過早死亡的風險降低。吃辣的好處包括：
一、降低膽固醇
二、降低少患心臟病機率
三、改善胃和腸道健康
四、減輕體重
據悉，辣椒素是用於治療關節炎、纖維肌痛和頭痛等疾病的鎮痛藥物中的關鍵成分。值得注意的是，雖然研究發現辣椒與健康的某些關聯，但並沒有直接證據證明其因果關係。對於大多數健康的人來說，即使是那些參與「極端挑戰」吃辣椒的人，並不會對健康造成嚴重或持久性危害，但依然不可過量食用辣椒。
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