誤吞3公分魚刺引膽囊炎　中年男手術切除

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彰化醫院外科醫師李忠懷表示，經電腦斷層發現腹內有一根3公分的魚刺，該根魚刺在胃幽門處穿出胃部，穿孔處已經癒合，但生成膿瘍壓迫到膽囊及膽道系統，造成膽囊發炎及膽道感染，手術進行膿瘍清創後切除膽囊，患者術後恢復良好。
李忠懷說，膽結石若卡在膽囊和膽道交界處去壓迫到膽道，除了造成膽囊發炎外，也造成膽道發炎，醫學上稱為Mirizzi症候群，本起個案因膿瘍壓迫膽囊及膽道系統，有異曲同工之妙，稱為「偽Mirizzi 症候群」（pseudo-Mirizzi syndrome），在臨床上很罕見。
誤吞魚刺老年人居多 嚼食敏感度大幅退化
李忠懷指出，誤食魚刺大部分會嵌入食道，造成患者吞嚥劇痛，如果魚刺能通過食道及狹窄的胃賁門，則胃幽門應該也能通過，常會在小腸穿出，但上述患者卻是已經通過胃賁門，卻通不過幽門，穿孔後造成切除膽囊的後果。
這根魚刺長達3公分，照理說進到嘴巴不難發現，怎麼會吞下肚？李忠懷對此表示，在臨床上還是常見到這類誤食的個案，只是沒像上述患者造成嚴重的後果，而誤吞魚刺以老年人比較多，因為嚼食敏感度大幅退化造成，但也有部分年輕人因狼吞虎嚥吞食魚刺，引發發炎反應。
老年人以無魚刺魚種為主 幼兒食用應先取出魚刺
李忠懷指出，一般而言，魚刺等異物位置如果在食道、胃、直腸等處可直接以內視鏡取出，如果已經到了小腸，通常是可以從肛門排出，不會有太大的問題，但還是會有少數出現比較嚴重的後果，譬如上述患者或魚刺穿孔小腸引發腹膜炎等情況，所以還是得小心。
建議老年人吃魚，還是烹調大塊無魚刺的魚種比較妥當，要讓幼兒吃魚肉時，最好先把魚刺取出，而一般人吃魚時，也最好不要貪快。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54459
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