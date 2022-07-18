簡單熱門的減肥組合技！168+211+飲食順序，穩瘦又健康！

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１６８飲食法，適度斷食消油脂！
嫚嫚營養師指出，168飲食法是一種間歇性斷食的飲食方式，在一天當中16小時內不進食，進食時間控制在8小時內，約略為一天當中減少一餐。這樣的吃法，簡單而言是運用每日微幅、可接受的斷食方式，讓身體進行定期打掃，掃除的對象就是脂肪。
嫚嫚營養師解釋，之所以能消耗脂肪，在於人體停止飲食約14小時後，體內肝醣會被消耗，為補足能量，會消耗脂肪中的三酸甘油脂送至肝臟，並產生酮體作為能量。相關研究也發現，受測者在執行期間，因少了一餐，一日熱量攝取自然也減少，平均至少20%。也有學者認為此斷食方式可助減少胰島素分泌的機會，進而避免脂肪堆積，對於減重可說是一石三鳥，對身體的好處自然也包括降血糖、血脂、血壓，促進血管健康。
也有研究認為168飲食進食時間選在早上更有利，和晚上相比差距可約達2倍，推測與人體作息、晝夜節律有關。以此規律飲食最知名的案例就是日本影星木村拓哉，據了解，全家下午3點後便吃完晚餐。
２１１飲食法，調整比例全都吃！
211餐盤是一種妥善分配營養比例的飲食方式，嫚嫚營養師表示，起源可追朔到2011年哈佛公衛學院、美國健康雜誌推出的「健康飲食餐盤」，前衛生署署長宋晏仁醫師將其改良並於台灣推廣，廣受各界專家、民眾喜愛，因為其吃法相當簡單，就是將一餐當中的主要食材略分成蔬菜、蛋白質、全穀類３大類，比例為2:1:1。
這樣的飲食方式只要記得簡單的比例，不必特別計算熱量，也不用特別捨棄肉類，飯也可以照吃，卻可因攝取大量蔬菜的關係大幅減少熱量、增加飽足感、不易復餓，也可以攝取更多的膳食纖維及各項蔬食中的營養，除了有助體重平穩下降，也有助心血管、腸胃道健康，就連三高也可以獲得良好的控制。也因只是調整比例，不論是年輕人、成年人、年長者、哺乳期、孕婦等各族群普遍都可執行，是非常好上手的飲食方式。
調整順序，防血糖亂飆助減重！
飲食順序調整好也有助減重，嫚嫚營養師建議，原則上以醣份低的優先，越高的越後面，先喝水300ml，再吃蔬菜墊墊胃，然後再吃蛋白質或澱粉，接著再喝湯，若有水果最後再吃。
這樣的吃法除了有助增加飽足感、避免進食量過多，也有利減緩胃排空速度、幫助血糖平穩，飯後血糖影響可達30%相當可觀，因此也對血管健康有幫助。
對於湯品，嫚嫚營養師也更進一步說明，若為少油清湯可在用餐前喝，濃湯則因多為澱粉類、勾芡類，有如白飯白麵一般，建議放在後面。但為避免混淆或清湯其實有較多的油、玉米等澱粉類的食材，建議一致放在後面為佳。若餐前喝湯是為了避免進食過多，可在餐前先喝水。
168+211+飲食順序
輕鬆健康瘦！留意細節更有利！
168加上211並留意飲食順序，三種飲食觀念組合在一起有助瘦身且非常簡單，不過也還是要留意幾個細項。嫚嫚營養師指出，像是食材選擇上自然越健康的越有利，建議盡量以原型食物、低油、低鹽、低糖、高纖為主。主食方面全穀類若吃不習慣，雖效果當然略遜色些，但一樣可選白飯白麵。
最重要的是食量還是得控制，先以原本一餐的食量進行，習慣後可再減少，不可因為168能在8小時內吃東西就卯起來進食，熱量補的比消耗的還快、還多，或是都吃高油食物，自然容易越吃越胖，這是嫚嫚營養師在減重班上看到很多執行211或168失敗的主因之一。
自己減肥和專家協助差在哪？
營養師指３關鍵助事半功倍！
嫚嫚營養師表示，減重不宜求快，過多有礙健康，若能徹底執行上述這些簡單的飲食方式，在減重班上來看平均一周就可減至0.5-1公斤左右，是個平穩又出色的數字。而若是減重遲遲不見效果，也可以尋求營養師、減重專科醫師協助。
尋求專業協助和自己減重最大的差異，在於肥胖未必是飲食不佳所引起，也有可能是因為其他疾病所造成，在減重指導之前會先進行檢查了解原因，是否有身體或心理方面的疾病，如此才有助事半功倍。另一方面也包括量身設計，網路上減重方式繁多，但未必適合每個人，像是日前相當火紅、藉由攝取大量油脂食物減重的生酮飲食，就不利於有三高、心血管疾病的族群，越吃身體反而會越糟。另外許多民眾對於食材種類未必了解，像是澱粉類的玉米就常被當作蔬菜，吃了一堆玉米又吃飯，自然不利減重，營養師也會教導民眾正確了解。
減重最重要的觀念：
習慣瘦的飲食方式更健康！
習慣瘦的飲食習慣很重要，例如現在體重80公斤，代表現在正吃著80公斤的飲食方式，想要往下瘦自然得調整並習慣，例如目標70公斤的飲食模式，抄捷徑瘦得快但復胖也很快，因為沒習慣，又吃回原本的方式。
體重普遍可視為身體健康狀況的參考，肥胖往往代表著飲食型態再不改變，健康很有可能會出現問題。換言之，養成健康的飲食習慣，有助於身體健康，還有利於得到良好體重的額外收穫。鼓勵民眾用適當且能持之以恆的方式減重，並適時尋求專家協助，更有助保持健康。
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