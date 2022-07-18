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吃太多鹽 「早死」機率增28%！　研究顯示：鈉會增加心血管負擔　宜多吃蔬菜水果

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吃太多鹽 「早死」機率增28%！　研究顯示：鈉會增加心血管負擔　宜多吃蔬菜水果

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-18 16:00:43

你吃飯時，若是覺得菜色不夠味道，會習慣加鹽、加醬油嗎？調查顯示，台灣人飲食中含有鹽的調味料，例如飯桌上添加的醬油、小吃攤添加的醬油膏、胡椒鹽，會大大提高鈉的攝入量，長期而言對腎臟會造成負擔。近期美國的一項研究也表明，多吃鹽會增加早死的機率。

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根據外媒News Medical報導，一項研究表明，吃太鹹的人，過早死亡的風險更高。統計顯示，在40至69歲人群中，一百人內約有三人早死。該研究發現，與從不或很少加鹽的人相比，總是加鹽的人「預期壽命」較短。在50歲時，女性和男性的預期壽命，分別減少了1.5歲和 2.28歲。

▲ 與從不加鹽或很少加鹽的人相比，用餐總是加鹽的人壽命較短。（示意圖／Pixabay）

研究人員探討了超過50萬人的飲食習慣，甚至考慮了可能影響研究結果的因素，包括年齡、性別、種族、體重指數（BMI）、吸煙、飲酒、體育活動、飲食和醫療狀況，如糖尿病、癌症心臟和心血管疾病。每位參與者平均被追蹤健康狀況九年，而「過早死亡」被定義爲75歲前死亡。

研究表明，相比從不在食物中加鹽，或很少加鹽的人群相比，總是吃得很鹹的人，早死風險增加28%。一般而言，評估一餐中的鈉攝入量非常困難，因為許多食物，尤其是加工食物，在上桌前就已經鈉含量超標。因此這項研究排除了在烹飪過程中添加的鹽，而是觀察食物上桌後，受試者是否在食物中加鹽。

Pixabay
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▲ 許多加工食品在上桌前就已經鈉含量超標。（示意圖／Pixabay）

美國新奧爾良杜蘭大學（Tulane University）公共衛生與熱帶醫學學院的齊教授（Dr. Qi Lu）表示，透過探討「在食物中加鹽」與「過早死亡」兩者之間的關係，這項研究提供了新的證據，可支持「改變飲食行為以改善健康」的建議。通過適度減少鈉的攝入量，可帶來巨大的健康益處。若是食用比較鹹的食物，搭配富含鉀的食物，例如蔬菜水果，對我們的心血管可起到保護作用，降低過早死亡的風險。鈉會增加罹患癌症、高血壓和中風的風險，而鉀可以預防心臟病和糖尿病風險。

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