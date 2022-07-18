乳癌術後肩關節活動度受限？　及早復健提升生活品質

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新竹臺大分院復健部董怡君醫師解釋，乳癌病人切除乳腺組織，會造成皮膚和下方的肌肉產生沾黏，導致肩關節活動度受到影響。除此之外，即使只單純切除乳房組織，其中散布著許多淋巴管，而淋巴管的功能為負責將周邊組織液回收並運送，因此仍可能造成患肢產生淋巴水腫，若切除的範圍越大，有接受腋下淋巴結切除術、鎖骨上淋巴結放射治療等等，則產生淋巴水腫的機會也會上升。
另外，有40%的病人於術後會有手術側胸壁疼痛的狀況，與胸肌疼痛或手術切口處神經受到影響等因素有關。
術後早期復健介入 改善關節靈活度
董怡君醫師表示，為改善病人術後肩關節活動度受到限制，在術後早期復健介入，剛開始以主動支持性動作為主，等到傷口已拆線且癒合良好時，再進行靜態牽拉運動，並且配合疤痕按摩，於術後不同天數以及是否有引流管來調整復健內容及目標，如此一來可以有效改善肩關節活動度。
術後定期回診追蹤 出現不適盡快就醫
董怡君醫師提醒，乳癌術後除了應配合外科的回診追蹤癌症的治療狀況，以及傷口恢復的情形，病友應注意自己患側肢體的狀況，若有肩關節活動度限制、手術側胸壁緊繃疼痛、肢體水腫等狀況，應儘早至復健科評估接受復健治療，改善症狀並提升生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54457
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