三分之一憂鬱症吃藥效果不佳！　「經顱磁刺激」助活化大腦

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臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫師張祜銘指出，憂鬱是精神科診間最常見的主訴，常見症狀除了心情低落、對什麼事都提不起興趣以外，嚴重者可能會影響胃口或睡眠，甚至有輕生念頭。
此外，很多憂鬱症會以身心症狀表現，譬如像不明原因的疼痛、腸胃無法蠕動等，病人可能會因此不敢活動或是不敢吃東西，造成嚴重困擾。
藥物反應不佳 常被歸於神經衰弱或自主神經失調
張祜銘主治醫師說，這一類身體症狀的特色是檢查找不出原因，對藥物反應也不好，常常讓病人和家屬在四處就醫的過程中越來越灰心。在台灣由於社會文化的影響，這些身心症狀常被歸於「神經衰弱」或「自主神經失調」，而這裡指的神經，其實就是人體最重要的神經器官—大腦，而疾病指的就是憂鬱症。
重複用藥 恐承擔不必要副作用
雖然憂鬱症並不少見，然而大約有三分之一的憂鬱症病人吃藥效果並不好，張祜銘主治醫師表示，在美國一個全國性的大型研究中，發現對一種口服藥無效的憂鬱症病人，再換到其他種口服藥有效的機會並不高。在台灣由於就醫方便，病人可能會在不同醫療院所看病，重複用藥也可能會讓病人承擔不必要的副作用，例如頭暈、噁心、昏睡等。
經顱磁刺激 具活化大腦作用
國際的憂鬱症治療指引也建議，在口服藥無效時，應該考慮腦刺激治療的可能性。張祜銘主治醫師說明，經顱磁刺激（rTMS, repetitive Transcranial Magnetic Stimulation）的原理是透過電磁感應的物理作用，直接透過機器接觸頭部產生小的電流刺激大腦，進而產生活化大腦的作用。不像藥物必須經過口服吸收分佈於全身後才進入大腦，經顱磁刺激的好處是不會影響對大腦以外的器官，也不會產生身體副作用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54471
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