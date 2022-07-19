台版Emily！　台大「CD19 CAR-T細胞治療」助白血病女童重獲新生

我是廣告 請繼續往下閱讀
癌症是兒童的第二大死因，台灣每年約有500位新發病癌症兒童，其中約2成屬於「兒童B細胞急性淋巴性白血病」，這群癌童目前在第一線治療即有不錯成績，但其中仍有約1.5成患者治療反應不佳或復發。
異體造血幹細胞移植 需一輩子抗病
以往的治療策略是需要進行異體造血幹細胞移植。但由於移植需找尋合適的幹細胞捐贈者並需長期服用免疫抑制劑，以避免發生排斥反應，癌童的抗病戰爭從2至3年變成一輩子，無論是居家生活與返校學習品質或是自我實踐都受到強烈限制，不僅對於孩童而言身心負擔極大，父母更是不捨看到孩子一輩子要活在疾病限制中。
CD19 CAR-T細胞治療 為癌末病人帶來治癒希望
CAR-T細胞是嵌合抗原受體T細胞（Chimeric Antigen Receptor T Cells）的簡稱，CD19 CAR-T細胞治療適用於難治與復發型的「B細胞急性淋巴性白血病」與「B細胞淋巴瘤」患者。
臺大醫院指出，CAR-T細胞治療仰賴高技術的基因工程，先從病人體內分離出T細胞，並透過基因改造，在T細胞上安裝可以鎖定癌細胞的導航標靶，籌措一支可精準、持續消滅癌細胞的免疫大軍，一次性注射即有望為癌末病人帶來治癒希望。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54480
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw