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台版Emily！　台大「CD19 CAR-T細胞治療」助白血病女童重獲新生

台版Emily！　台大「CD19 CAR-T細胞治療」助白血病女童重獲新生
台版Emily！　台大「CD19 CAR-T細胞治療」助白血病女童重獲新生

健康醫療網

2022-07-19 11:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】2012年美國有位小女孩Emily，在罹患急性淋巴性白血病後，成為全球第一個接受CD19 CAR-T細胞治療的兒童，目前檢查結果在她身體内的癌細胞已經完全根除。2022年4月，臺大醫院率先成為台灣首家可提供正式臨床使用CD19 CAR-T細胞治療之醫學中心，一名小女孩亭亭因兒童B細胞急性淋巴性白血病住院治療，便在臺大醫院接受CD19 CAR-T細胞治療，現在已經完全康復，展露笑容慶祝今年10歲生日與重生！

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兒童B細胞急性淋巴性白血病　1.5成治療效果不佳

癌症是兒童的第二大死因，台灣每年約有500位新發病癌症兒童，其中約2成屬於「兒童B細胞急性淋巴性白血病」，這群癌童目前在第一線治療即有不錯成績，但其中仍有約1.5成患者治療反應不佳或復發。

異體造血幹細胞移植　需一輩子抗病

以往的治療策略是需要進行異體造血幹細胞移植。但由於移植需找尋合適的幹細胞捐贈者並需長期服用免疫抑制劑，以避免發生排斥反應，癌童的抗病戰爭從2至3年變成一輩子，無論是居家生活與返校學習品質或是自我實踐都受到強烈限制，不僅對於孩童而言身心負擔極大，父母更是不捨看到孩子一輩子要活在疾病限制中。

CD19 CAR-T細胞治療　為癌末病人帶來治癒希望

CAR-T細胞是嵌合抗原受體T細胞（Chimeric Antigen Receptor T Cells）的簡稱，CD19 CAR-T細胞治療適用於難治與復發型的「B細胞急性淋巴性白血病」與「B細胞淋巴瘤」患者。

臺大醫院指出，CAR-T細胞治療仰賴高技術的基因工程，先從病人體內分離出T細胞，並透過基因改造，在T細胞上安裝可以鎖定癌細胞的導航標靶，籌措一支可精準、持續消滅癌細胞的免疫大軍，一次性注射即有望為癌末病人帶來治癒希望。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54480

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