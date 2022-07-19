臺索醫療資訊初次合作　簽訂管理效能提升計畫

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高醫副院長黃尚志接待遠方來客時表示，高醫身為大學附設醫院暨醫學中心，有責任協助友好國家進步，將盡力配合國合會與索國共同合作，量身訂做適合索國的醫療資訊系統，協助當地醫療院所推動醫療資訊化。
學習醫資系統 改善就醫便利性
此次參訪為高醫與索馬利蘭簽訂「索馬利蘭醫療資訊管理效能提升計畫」後，第一次索國高階代表團至臺灣參訪，為瞭解我國醫療管理如何結合醫療資訊系統後增進醫院管理效能及應用。
此外，代表團中醫療服務及醫院司副司長Mr. Abdiqani Hassan Abdirahman、醫療服務組負責人Mrs. Suad Ibrahim Abdilahi、索國最大醫院 Hargeisa Group Hospital院長Dr. Ahmed Omer Askar等3人，更將於15至22日在高醫進修醫療管理及醫療資訊系統應用，回國後將引進我國醫療管理模式及醫療資訊系統。
培育當地資訊及醫療管理人員 助提升友邦人民福祉
高醫國際醫療中心主任蕭世槐表示，臺灣的醫療水準先進，醫衛及防疫成果舉世共睹，高醫配合國家政策，將不斷開發醫療資訊系統，並派遣資訊專家前往索國培育當地資訊及醫療管理人員，預期透過資訊系統的建置提升醫療服務效能，進而改善索國人民就醫之便利性及有效提升醫院管理，不但切合聯合國永續發展目標（SDGs）所揭櫫「提高開發中國家對特定資料數據的高品質與如期可取得性」之目標，亦有助提升友邦的人民福祉及增進兩國情誼穩固。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54474
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