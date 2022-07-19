過敏盡早治療別用口呼吸！以免口臭、牙亂、臉歪、戽斗樣樣來！

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過敏盡早治療別用口呼吸，長期恐引咬合不正問題多！
賴盈叡醫師表示，咬合不正民眾大多認為是牙科問題看牙科，其實牽涉範圍極廣，可從各科別的角度來看。台灣人咬合不正的問題，普遍是從青少年時期就有，且男性居多，通常為國中至大學時期，可能原因繁多，最常見的主要因素就是過敏。
賴盈叡醫師解釋，過敏除了各種發癢不適，也容易影響到呼吸，不少人就會代償性習慣改以口呼吸，而此習慣長期下來就會影響到口腔衛生，使得容易口乾舌燥、孳生細菌、出現口臭等，牙齒也容易出現紊亂及蛀牙，顎骨發育則可能使得一邊發育較長進而出現臉部歪斜，或是出現戽斗等情況，而這些問題也會形成惡性循環。賴盈達醫師更提醒，咬合不正的族群也時常出現一個麻煩，就是吃東西時常常咬到同一處，這問題不單只是疼痛，還有可能引起口腔癌。
咬合不正一直咬到嘴巴，患部現白斑竟是癌前病變!?
賴盈達醫師分享案例，該案例因咬合不正時常咬到同一處，某日又咬到同一位置，照鏡子查看傷勢發現白斑，經檢查發現為口腔癌的癌前病變。醫師解釋，口腔癌較廣為人知、也是風險較高的危險因子為菸酒檳榔，其關鍵在於口腔黏膜長期受外在刺激，而日日餐餐都咬到同一處，這樣的刺激雖非化學物質，但長期下來也是不容小覷，雖機率相較不高，但卻是確實還是有可能發生的。所幸該案例發現得早，癌前病變也可逆轉，經治療沒有發展至癌症階段，後續也經手術治療、調整齒列等，防範未來再度發生。
臉部關節疼痛前往就醫，竟是過敏引起的連鎖效應！
另一個案例，一位有臉部歪斜問題的患者，臉部關節疼痛前往就醫，經問診了解自小就有鼻過敏，常用嘴巴呼吸，檢查也發現齒列不正，合理推測就是因口呼吸導致牙齒排列開始出現紊亂、咬合不正，進一步使得臉部歪斜，長期下來引起顳顎關節發炎釀疼痛，且也有口腔乾燥、睡眠呼吸中止症等困擾。醫師先以耳鼻喉科的角度為案例作雷射手術，改善案例的鼻過敏、減緩整體的不良情況，後續再由牙科醫師改善齒列、蛀牙等。鼻過敏、呼吸、齒列、牙齒健康皆改善了，顳顎關節炎也就鮮少出現。
過敏、牙亂盡早治療防臉歪。正顎手術詳細規劃保健康！
賴盈達醫師表示，過敏、齒列紊亂、咬合不正、臉部歪斜環環相扣，改善之道應追本溯源，先至診所檢查並治療過敏，然後是治療蛀牙、改善齒列，若情況較為嚴重已影響顎骨、顳顎關節，例如其中一邊的顎骨較長而使得臉部歪斜，則可考慮正顎手術。
賴盈叡醫師表示，正顎手術涵蓋領域極廣，基本如牙科、耳鼻喉科、口腔顎面外科、整形外科等跨科別治療，像是台北長庚醫院就將口腔顎面外科及整形外科等，整合成顏面部專門處理。手術一般會建議20歲之後如有需要再作詳細規劃，一方面看前述的牙齒及過敏治療能否改善，另一方面也考量骨骼發育到此時也到了一定的程度，不會再有明顯的變動。最重要的是，手術考量難易度、風險、美觀、功能等，手術後也需注意保養，以免再出現問題，例如正顎手術完成，但齒列未妥善照顧，又使得臉部開始歪斜，而此年齡需求者的心理素質較穩定，較有主見能夠全面評估，也較能為自己的照護更盡負責。
賴盈達及賴盈叡醫師再三呼籲，過敏族群應避免以口呼吸，治療以避免動刀為佳，若自小就發現有過敏應盡早前往耳鼻喉科改善，若有發現齒列不正則尋求牙醫協助，若真需手術治療，也建議尋求專責門診並確實與醫師討論為佳。
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