4歲男童多次看到已去世的爺爺以及聞到燒金紙味道　醫生：癲癇出現幻視

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根據統計，台灣平均大約每200人，就有1人罹患癲癇，造成癲癇的原因包括頭部外傷、腦部感染、腦中風、腦瘤及遺傳性疾病等。癲癇發作是由於腦部異常放電所致，如果腦部多個部位異常放電，就會出現全身性的症狀，包括全身僵直抽搐、雙眼上吊、口吐白沫等，但有時候腦部只是局部放電，就會出現一些非典型症狀。
癲癇不只是抽搐 可能看到閃光或嗅到怪味
癲癇發作時，一般人會有些前兆，例如感到頭痛、噁心、胸悶、疲憊、情緒不穩定，或是好像有一股氣要衝上來等，有時候部分發作也會伴隨一些不尋常的動作，例如眼神放空、一直抿嘴、重複無意義的動作等。不僅如此，一些人可能會有突發性失神現象，像是產生幻視、幻聽或幻嗅，會突然看到閃光或不存在的人影、聽到刺耳的聲音、聞到一陣陣怪異臭味等。
癲癇不是絕症 及早治療可痊癒
當發現身邊的人有類似舉動的時候，不要以為他中邪或是著魔，可能是癲癇小發作的前兆，建議先稍微觀察病患的情況，然後給神經內科醫師評估是否為癲癇症狀，以及是否需要後續觀察和治療。
切記，癲癇不是絕症，只要盡早治療，並配合醫師指示規律服藥，連續控制3年沒有發作，就有機會痊癒，不需再服用藥物。
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