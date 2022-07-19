醫學界也有燃氣燈效應？研究顯示：女人、黑人、肥胖者更容易受歧視

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由於醫學界多以白人男性為主要研究對象，紐約時報指出患心臟病或癌癥的女性需要花比男性更長的時間才能得到診治。其中的原因，一方面是由於女性患心臟病出現的癥狀與男性不一樣；另一方面，則是因為醫生經常將女性的癥狀，當作「只是小事」。
克羅伊就是受害者之一，醫生認為她「只是咳嗽」，最後發現她患上霍奇金淋巴癌。這種誤診情況不僅出現在性別之間，種族也有差別待遇——大部分的白人醫生認為黑人皮膚較厚、神經末梢較不敏感，疼痛情況相對不嚴重而做出了錯誤的診斷。
一位名為柯爾曼的黑人女性分享，醫生曾把她的中風癥狀診斷為偏頭痛，並沒有評估她的疼痛等級、神經系統等就讓她出院。「如果不是第二天去了另一家醫院，我可能就死了。」柯爾曼覺得頭痛欲裂，但是第一家醫院的醫生卻表示：「她看起來沒有很痛。」
除此之外，「醫學燃氣燈效應」還有一個常見的情況，就是將大部分的病因都歸結於肥胖。根據麥克醫生的分享，曾有一位肥胖的患者出現了身體疼痛、關節疼痛、疲勞等癥狀，但是其上一任醫生認為他只是由於體重問題患上了關節炎，最終發現該患者得了萊姆病。
「沒有適當的檢查就把病因歸於肥胖，這是不對的。」麥克醫生指出，很多患者由於這種燃氣燈效應帶來的偏見，而沒有得到該有的診斷與治療。
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