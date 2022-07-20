巴西總統召集外交使節會議　質疑選舉制度及電子投票

我是廣告 請繼續往下閱讀
第二起事件是一名工黨幹部被一名波索納洛的支持者槍殺。
波索納洛的盟友認為，召集外交使節質疑巴西選舉制度，是搬石頭自砸陣腳的決策，一方面波索納洛或許成功轉移焦點，卻將上述兩起醜聞轉換為自曝其短；且波索納洛在這樣做的同時，也等於無視負責指揮競選連任計畫的中間派的訴求。
巴西環球新聞（GloboNews）政治經濟評論家克魯茲（Valdo Cruz）指出，大多數大使都是以擔任外交職務的態度出席18日的晨曦宮會議，且已收到各自政府的指示，不認同波索納洛對巴西選舉制度的攻擊。
根據出席會議的外交代表評估，波索納洛的言論顯示10月的選舉將是對巴西民主的考驗，但絕大多數大使在離開會議時並沒有改變他們已經持有的觀點，仍對巴西機關和選舉進程充滿信心。
雖然如此，部分外國代表對波索納洛留下了負面印象，認為波索納洛試圖在沒有證據的情況下，質疑巴西選舉的公正性。
也因此，巴西反對派國會議員今天聯名向聯邦最高法院聲請調查波索納洛，他們認為波索納洛犯了行政不當行為、濫用政治和經濟權力、危害民主國家的罪行，以及提前進行選舉宣傳。
在送交最高法院的訴訟中，議員們聲稱博波索納洛利用共和國總統的職位動搖民主秩序。
目前的選舉民意調查顯示，波索納洛排在第二位，落後於排名第一的工黨籍前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）約10個百分點。（編輯：高照芬）1110720